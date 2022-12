Microsoft: FTC-Klage steht einem kleinen Xbox-Marktanteil gegenüber

Die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird von mehreren Regulierungsbehörden kritisch geprüft. Die US-amerikanische Federal Trade Commission ging noch einen Schritt weiter und reichte Klage gegen den Deal ein.

Microsoft wiederum glaubt, dass die Klage aufgrund des geringen Marktanteils nicht gerechtfertigt sei. Wie klein die Xbox-Sparte verglichen mit PlayStation ist, erklärte Microsofts Präsident Brad Smith laut Bloomberg während einer Aktionärsversammlung.

Smiths Aussage zufolge kommt die Xbox bei einem direkten Vergleich der beiden Plattformen und ohne Berücksichtigung anderer Unternehmen auf weniger als die Hälfe des Marktanteils, den PlayStation für sich verbuchen kann.

„Wenn man sich den Weltmarkt ansieht, hat Sony einen Anteil von 70 Prozent und wir einen Anteil von 30 Prozent. Ein Richter wird also zunächst entscheiden müssen, ob die FTC-Klage den Wettbewerb fördert oder ob sie den größten Konkurrenten vor der Konkurrenz schützt“, so Smith.

Auch bei den exklusiven Spielen habe Microsoft deutlich das Nachsehen. So verwies Smith darauf, dass auf der PlayStation 286 exklusive Spiele angeboten werden, verglichen mit 59 auf der Xbox. Daher werde „der Verwaltungsrichter entscheiden müssen, ob die Erhöhung von 59 auf 60 eine solche Gefahr für den Wettbewerb darstellt, dass er das Vorankommen stoppen sollte“, so Smith weiter.

Mit der Erhöhung um ein Spiel ist vermutlich die „Call of Duty“-Reihe gemeint. Allerdings lässt ein Blick auf die Übernahme von Bethesda den Schluss zu, dass nach dem Transfer sehr wahrscheinlich weitere Exklusivveröffentlichungen geplant werden.

Zahl der Xbox-Studios wächst kontinuierlich

Auch ist davon auszugehen, dass die schiere Anzahl bereits bestehender Xbox-Studios, die erheblich durch kontinuierliche Übernahmen anwuchs, in den kommenden Jahren für einen Schub an Exklusivspielen sorgen wird.

Mit den Entwicklern von Bethesda kommt Xbox auf 23 Studios. Und mit der Übernahme von Activision Blizzard würden Studios wie Blizzard Entertainment, Infinity Ward, King (Mobile), Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch und Beenox hinzustoßen.

Während Sony bei der Anzahl der Studios deutlich das Nachsehen hätte, ist der Xbox-Chef Phil Spencer der Ansicht, dass der PS5-Hersteller mit der Argumentation gegen die Übernahme von Activision Blizzard lediglich die eigene Marktführerschaft festigen möchte. Ziel von Sony sei es, „die eigene Dominanz zu behaupten und zu wachsen, indem das Xbox-Ökosystem möglichst klein gehalten wird.“

Microsoft verwies mehrfach darauf, dass „Call of Duty“ auch nach einer Übernahme von Activision Blizzard längerfristig auf der PlayStation bleiben würde. Berichten zufolge soll der Deal ebenfalls die Möglichkeit umfassen, die Reihe in Sonys Abonnementdienst PlayStation Plus aufzunehmen.

Dem Branchenanalysten Piers Harding-Rolls zufolge hätte eine breite Verfügbarkeit einer Blockbuster-Marke wie „Call of Duty“ in Abodiensten aber durchaus das Potenzial, das bisherige Geschäftsmodell der Publisher, wie es auch von Sony praktiziert wird, zu untergraben.

Sie könnten ihre „AAA-Budgets, Produkte und Monetarisierungsstrategien überdenken“, so der Analyst. Hybride Monetarisierungsformen mit einer spielinternen Monetarisierung oder Werbung wären die Folge.

Während noch offen ist, ob die Marktaufsichtsbehörden die Übernahme mit oder ohne Zugeständnissen durchwinken werden, geht Microsoft davon aus, dass der Deal im kommenden Jahr abgeschlossen wird. In diese Prognose floss allerdings die FTC-Klage noch nicht mit ein.

