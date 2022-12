The Last of Us Part 3: Twitter-Insider bringt neuen Teil ins Gespräch

The Last of Us Part 3:

Aussagen von Twitter-Insidern sind in der Regel mit Vorsicht zu genießen. Doch sollte ViewerAnon richtig liegen, widmet sich Naughty Dog bereits der Entwicklung von "The Last of Us Part 3".

Nach „The Last of Us Part 2“ aus dem Jahr 2020 und dem im September veröffentlichten Remake des ersten Teils dürften viele Fans der Reihe erst einmal gesättigt sein und nach einem neuen „Uncharted“ verlangen, das Gerüchten zufolge nicht bei Naughty Dog entwickelt wird. Doch auch ein dritter Teil des zuvor genannten Endzeitabenteuers könnte sich in Arbeit befinden.

„The Last of Us Part 3“ wurde von einem Twitter-User namens ViewerAnon, der in der Vergangenheit auch als Filminsider aktiv war, ins Gespräch gebracht. Allerdings wirken die Umstände der vermeintlichen Enthüllung etwas suspekt.

Zunächst sorgte ViewerAnon auf Twitter für eine kleine Drohung bzw. einen Teaser: „Wenn ich nicht in zehn Minuten einen Screener-Link zu The Last of Us [Anmerkung: Gemeint ist die TV-Serie] bekomme, muss ich einen Knüller absetzen. Das ist keine Erpressung, ich wäre nur zu beschäftigt, um zu twittern.“

Die Einladung für die Vorabversion der TV-Serie von HBO bekam der Twitter-Nutzer erwartungsgemäß nicht, sodass er den folgenden Tweet hinterherschickte: „Nun, ich schaue mir nichts an, also… Dr. Uckmanns nächstes Spiel ist The Last of Us Part 3, das derzeit bei Naughty Dog in Produktion ist.“

Nachdem sich etliche Follower und Twitter-Nutzer durchaus skeptisch zeigten und die Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Insiders anzweifelten, betonte ViewerAnon, dass er im Vorfeld auch verschiedene Informationen zur TV-Serie von „The Last of Us“ durchsickern ließ, darunter die Angabe, dass Ashley Johnson als Anna beteiligt ist. Auch habe er die Existenz von „Crash Bandicoot 4“ erwähnt.

Factions-Fortsetzung kommt als nächstes

Ebenfalls klärte ViewerAnon die Twitter-Nutzer darüber auf, dass die Factions-Fortsetzung das nächste Spiel von Naughty Dog sein wird und „The Last of Us Part 3“ für einen späteren Zeitpunkt geplant sei. Auf die Frage nach „Uncharted“ und der angeblichen neuen IP von Naughty Dog hieß es noch einmal, dass „Uncharted“ von „einem anderen Studio“ entwickelt wird und der Insider in Bezug auf die neue IP nicht sicher sei.

„Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht“, heißt es in einer klassischen TV-Show für Kinder. Im Fall des heutigen Gerüchtes wird uns wohl so schnell kein Licht aufgehen. Denn sollte sich Naughty Dog tatsächlich „The Last of Us Part 3“ annehmen, was früheren Andeutungen zufolge nicht unwahrscheinlich ist, dürfte die Ankündigung noch das eine oder andere Jahr auf sich warten lassen, sodass die heutigen Informationen wie gewohnt mit der nötigen Skepsis zu betrachten sind.

Unabhängig davon, wie glaubwürdig das heutige Gerücht ist: Wollt ihr „The Last of Us Part 3“ früher oder später in den Händen halten und wann könnte das Sequel eurer Meinung nach erscheinen?

