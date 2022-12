Electronic Arts: FIFA und Apex Legends sind die beliebtesten Marken 2022

EA lässt ein wenig das Jahr Revue passieren. Am beliebtesten waren in diesem Jahr die Fußballsimulation "FIFA 22" und der Battle-Royale-Shooter "Apex Legends".

Einmal mehr durfte Electronic Arts ein erfolgreiches Spielejahr feiern. Mehr als 600 Millionen Spieler rund um den Globus haben in diesem Jahr mindestens einen EA-Titel gespielt.

Das beliebteste Sport-Franchise war wenig überraschend „FIFA“. Mit dem jüngsten Ableger stellte EA eine Rekordspielerzahl auf: Ganze 10,3 Millionen Spieler haben in der ersten Woche zugeschlagen. Unter anderem dominierte die Fußballsimulation in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Insgesamt sind über 200 Nationen am großen Erfolg beteiligt. Übrigens führt die „FIFA“-Marke auch im Mobile-Bereich.

Abseits des Sports war „Apex Legends“ am gefragtesten. Der Battle-Royale-Shooter erschien im Februar 2019 und befindet sich mittlerweile schon in der 15. Season. Seit Mai dieses Jahres ist auch eine Mobile-Version erhältlich.

Größtes Wachstum in Asien-Pazifik

In welchen Regionen hat EA 2022 die meisten Spieler dazugewonnen? Gerade in Asien-Pazifik war der weltbekannte Publisher in diesem Jahr erfolgreich. Mit 27,2 Prozent war der Wachstumsanteil hier am größten. Dahinter folgen Europa (24,9 Prozent), Latein- und Südamerika (23,5 Prozent) und Nordamerika (12,8 Prozent).

Zum Schluss machte EA nochmal auf wichtige Meldungen des Jahres aufmerksam. Zum Beispiel wurde „Wild Hearts“ angekündigt, das eindeutig an „Monster Hunter“ angelehnt ist. Der Release findet am 17. Februar 2023 statt. Außerdem kam in „FIFA 23“ am 30. September der Motivationskünstler Ted Lasso und der Verein AFC Richmond dazu. Des Weiteren gab’s viele Meldungen zum Horror-Remake „Death Stranding“, dessen Veröffentlichung für den 27. Januar 2023 geplant ist.

