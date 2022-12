PS5: Spider-Man 2, Final Fantasy XVI und mehr – Sony liefert Ausblick auf die Highlights für 2023

Mit großen Schritten nähert sich das Videospieljahr 2022, das uns Highlights wie das Rollenspiel „Elden Ring“ oder den gefeierten Action-Titel „God of War: Ragnarök“ bescherte, seinem Ende.

Für Sony Interactive Entertainment Grund genug, uns auf dem offiziellen PlayStation Blog einen Ausblick auf verschiedene Highlights zu liefern, auf die wir uns auf der PlayStation 5 im Jahr 2023 freuen dürfen. Unter anderem wurde der von Insomniac Games entwickelte Action-Titel „Marvel’s Spider-Man 2“ noch einmal für einen Release im nächsten Jahr bestätigt. Die Handlung des Sequels setzt nach den Geschehnissen von „Marvel’s Spider-Man“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ ein.

Ebenfalls aufgeführt wurde das Rollenspiel „Forspoken“, das sich bei Square Enix‘ Entwicklerstudio Luminous Productions in Arbeit befindet und euch in die Rolle der New Yorkerin Frey Holland versetzt. Diese landet auf mysteriöse Art und Weise in einer magischen Welt und steht dort vor der Aufgabe, einer düsteren Bedrohung Einhalt zu gebieten.

Neue Hardware und magische Welten

Bereits am 10. Februar 2023 erscheint das Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ aus dem Hause Avalanche Software, das euch erstmals die Möglichkeit bieten wird, die offene Welt von Hogwarts in der Rolle eines selbst erstellten Magiers beziehungsweise einer eigenen Magierin zu erkunden und den Kampf gegen dunkle Mächte aufzunehmen. Horror-Fans hingegen kommen im März 2023 auf ihre Kosten und dürfen den Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“ in Form eines technisch wie spielerisch überarbeiteten Remakes genießen.

Und dann wäre da ja auch noch das Japano-Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das im Juni 2023 erscheint. Doch nicht nur neue Spiele werden im nächsten Jahr geboten. Solltet ihr auf der Suche nach neuer Hardware sein, dann wartet mit dem DualSense Edge Wireless-Controller zum einen der erste offizielle PlayStation-Controller, der von euch individuell angepasst werden kann. So könnt ihr nicht nur die Eingabe für spezifische Tasten neu belegen. Darüber hinaus können Fans von Ego-Shootern die Empfindlichkeit der Sticks sowie der Totzonen einstellen.

Wie vor einigen Tagen bestätigt wurde, wird PlayStation VR2 am 22. Februar 2023 veröffentlicht. Auch das neue Virtual-Reality-Headset gehört natürlich zu den Highlights für 2023, die im Zuge des Specials aufgeführt wurden. Den kompletten Artikel mit weiteren Details findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

