Resident Evil Village: PSVR2-Update hat einen Termin und weitere Details

„Resident Evil Village“ ist ein Teil der wachsenden Bibliothek an Spielen, die das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 unterstützen.

Doch um das Spiel für die neue Hardware fit zu machen, muss zunächst ein Update geladen werden. Wie Sony und Capcom heute bekanntgaben, erfolgt die Freischaltung des Updates am Veröffentlichungstag von PlayStation VR2 – also am 22. Februar 2023.

Der Download-Inhalt wird für alle Spieler, die entweder „Resident Evil Village“ oder die „Resident Evil Village Gold Edition“ besitzen, ohne Zusatzkosten angeboten.

Wie schon bei „Resident Evil 7“, das zu den Vorzeigespielen der ersten PlayStation VR-Generation gehörte, wird der „VR-Modus“ die gesamte Kampagne unterstützen und das Horrorspiel noch intensiver gestalten.

„Mit PlayStation VR2 erwartet dich ein noch tieferes und fesselnderes Abenteuer, denn Ethan Winters‘ Reise nutzt die fortschrittlichen Funktionen des Headsets voll aus“, berichtet Capcom. Der VR-Modus unterstützt dabei die 4K-HDR-Anzeige, Eye-Tracking und 3D-Audio.

Auch die Sense-Controller werden voll unterstützt

PlayStation VR2 bietet ein weiteres Feature, auf das viele Spieler gespannt sind. Ausgeliefert wird das Headset mit neuartigen Sense-Controllern, die eine Fingererkennung umfassen. Damit können Besitzer des Virtual Reality-Headsets die „Umgebung auf ganz neue Weise erleben“, verspricht der Hersteller.

„Die [Controller] stellen Ethans berühmt-berüchtigte Hände dar und ermöglichen es, intuitive Aktionen im Spiel auszuführen“, so Capcom. „Die Spieler können ihre Arme hochhalten, um sich vor Feinden zu schützen, die ihnen zu nahe kommen.“

Zudem sollen sich Waffen im VR-Modus „spürbar realistischer“ anfühlen, da neue Gameplay-Elemente das Spielgefühl verstärken. Als Beispiel werden das Führen von zwei Waffen und die natürliche Bewegungssteuerung zum Nachladen von Schusswaffen genannt. Auch die Handhabung von Messern soll sich dank der Sense-Controller realistischer anfühlen.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt. Das Headset, das mit nur einem Kabel an die PS5 angeschlossen wird, kann für 599,99 Euro vorbestellt werden. Spieler, die 50 Euro mehr investieren, erhalten ein Paket mit dem VR-Spiel „Horizon: Call of the Mountain“.

