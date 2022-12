Dead Space: Entwicklung abgeschlossen – Das Remake erreicht den Gold-Status

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Entwickler der EA Motive Studios fieberhaft an der Fertigstellung des Remakes zum 2008 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“.

Wie das im kanadischen Montreal ansässige Entwicklerstudio bekannt gab, erreichte das Remake in dieser Woche offiziell den Gold-Status. Oder anders ausgedrückt: Die Arbeiten an der Neuauflage wurden erfolgreich abgeschlossen. Somit kann das Remake zu „Dead Space“ wie geplant im kommenden Monat veröffentlicht werden.

„Wir sind wieder ganz. Das gesamte Motive-Team freut sich, ankündigen zu können, dass Dead Space Gold geworden ist! Danke an alle Fans, die uns bisher unterstützt haben“, so das Studio in einem offiziellen Tweet.

Laut den kreativen Köpfen der Motive Studios bekommt „Dead Space“ im Rahmen des Remakes nicht nur eine komplett neue Grafik spendiert. Darüber hinaus wurde die Art und Weise, wie euch die Geschichte des Horror-Abenteuers erzählt wird, überarbeitet. Beispielsweise spricht der Protagonist Isaac Clarke endlich und auch die Hintergrundgeschichten beziehungsweise Schicksale ausgewählter NPCs werden ausgebaut.

Zu den weiteren Neuerungen gehört laut den Entwicklern die Tatsache, dass euch das Remake zu „Dead Space“ genau wie beispielsweise „God of War“ (2018) oder „God of War: Ragnarök“ in Form einer One-Shot-Erfahrung präsentiert wird, bei der bewusst auf Kameraschnitte verzichtet wird.

Hinzukommen neue Minispiele in der Schwerelosigkeit, massiv verkürzte Ladezeiten sowie das „Intensity Director“ genannte Feature, mit dem die Motive Studios ein Gefühl der permanenten Anspannung erzeugen möchten. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Das Remake zu „Dead Space“ wird ab dem 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein. Solltet ihr auf der Suche nach Gameplay-Material oder Informationen zu den gebotenen Verbesserungen des Remakes sein, dann werdet ihr in unserer Themen-Übersicht fündig.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe

— Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022