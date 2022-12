PlayStation VR2: Sechs Spiele aus Japan angekündigt

PlayStation hat sechs weitere Virtual Reality-Spiele angekündigt, von denen fünf zum Launch von PSVR2 im kommenden Jahr bereitgestellt werden. Sie stammen aus unterschiedlichen japanischen Studios.

Mit dabei ist eine neue Version von „Fantavision“, das einige Spieler vielleicht noch aus den Zeiten der PlayStation 2 kennen. Es bietet eine Mischung aus Action, Shooting, Strategie und Rätseln, bei der die Spieler Schießen und Strategie mit einer einfach zu erlernenden Steuerung kombinieren müssen.

Spieler sollen im Verlauf einer Session zusammengehörende Feuerwerkskörper vereinen und abschießen, um ein visuelles Fest zu starten. In der virtuellen Realität werden diese Feuerwerke natürlich deutlich intensiver sein.

„Mit dem PSVR2-Headset und dem PSVR2 Sense-Controller könnt ihr den Sternenhimmel mit einem funkelnden Feuerwerk erleuchten. Dank des einfachen, aber süchtig machenden Spielprinzips wird es nicht lange dauern, bis ihr die Steuerung beherrscht“, heißt es dazu auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Der Titel mit dem Namen „Fantavision 202X“ wird von Cosmo Machia in der Unreal Engine entwickelt.

Altair Breaker, The Tale of Onogoro und mehr

Zu den weiteren aus Japan stammenden Spielen für PlayStation VR2 gehört „Altair Breaker“. Es ist eine Multiplayer-Schwertkampf-Action, in der es Spieler mit einer experimentellen Kampf-KI zu tun bekommen, die von einer autonomen Waffe namens Laws-Zero gesteuert wird. Hier gilt es, sich bösartigen Kreaturen zu stellen.

„The Tale of Onogoro“ wiederum versetzt die Spieler in eine Parallelwelt, in der Gefahren und Geheimnisse darauf warten, bekämpft und entdeckt zu werden. Im Spielverlauf schließen sich Spieler mit Hal zusammen, einem Schreinmädchen, das auf der Insel Onogoro lebt.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch fünf riesige, tödliche Kamis ihre Heimat bewohnen. Und so gilt es, die wilden Ungeheuer zu bändigen, Rätsel zu lösen und Arakida Masatake, den Drahtzieher des Chaos, aufzuhalten.

In „Kizuna AI – Touch the Beat!“ können Besitzer von PlayStation VR2 ihr Rhythmusgefühl stärken und „15 beliebte Songs des virtuellen YouTubers Kizuna AI“ bejubeln. „Verwendet eure PSVR2 Sense-Controller (oder PS Move-Controller auf PS VR) als Stiftlampen, um farbige Kästchen im Takt von Kizuna KIs Auftritt auf der Bühne zu treffen. Alternativ könnt ihr euch im Ansichtsmodus frei auf der Bühne bewegen“, heißt es dazu auf dem PlayStation Blog.

Hinzu kommen mit „Dyschronia: Chronos Alternate“ ein Ermittlungsspiel, in dem es darum geht, in einer nahezu kriminalitätsfreien Stadt einen Mord aufzuklären, und der taktische Multiplayer-Shooter „X8“. Der zuletzt genannte Titel scheint im Gegensatz zu den anderen fünf Games nicht am 22. Februar 2023 zu erscheinen. Ein Termin wurde zunächst nicht genannt.

Weitere Details zu allen genannten Spielen und reichlich Bildmaterial findet ihr in der Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation Blog.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar 2023 auf den Markt und kann vorbestellt werden. Das Virtual Reality-Headset schlägt mit mindestens 599,99 Euro zu Buche. Für 50 Euro mehr gibt es ein Bundle mit einem explizit für PSVR2 entwickelten „Horizon“-Spin-off. Für die Nutzung von PlayStation VR2 ist zwingend eine PS5 erforderlich, die mittlerweile recht unkompliziert bei vielen Händlern bestellt werden kann.

