Sony: 2023 wird für die PS5 „sehr wichtig“ – Kommt die neue Hardware?

Sonys Hideaki Nishino betonte in einem Interview, dass 2023 für die PS5 ein sehr wichtiges Jahr wird. Gerüchten zufolge soll in diesem Zeitraum ein neues Modell der Konsole auf den Markt kommen.

In den vergangenen Monaten verdichteten sich die Hinweise und Gerüchte, dass Sony im kommenden Jahr ein neues Modell der PS5 veröffentlichen wird. Es soll mit einem abnehmbaren Laufwerk erscheinen und so die Möglichkeiten bieten, mit einem PS5-Modell gleichermaßen Spieler anzusprechen, die auf den digitalen oder Disk-Vertrieb setzen.

Den Gerüchten zufolge soll die neue Hardware im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Während sich Sony bisher nicht zu derartigen Meldungen äußern wollte, lässt eine Aussage von Hideaki Nishino, Sonys Senior Vice President of Platform Experience, aufhorchen.

Er deutete an, dass das Jahr 2023 für die PS5 „sehr wichtig“ sein wird. „Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht über Einzelheiten sprechen“, so seine Aussage, „aber ich hoffe, dass ihr euch auf das nächste Jahr freuen werdet“, so Nishino.

Schwierige Zeit nach der Markteinführung

Möglicherweise bezieht sich der Manager einfach nur auf die bessere Verfügbarkeit der PS5, die im kommenden Jahr erwartet wird. Allerdings wäre es wohl nichts, über das er noch nicht sprechen könnte. Denn schon in den vergangenen Wochen machte Sony deutlich, dass die Zeiten der großen Engpässe der Vergangenheit angehören.

Auch Nishino wurde zu den Problemen mit den PS5-Lagerbeständen befragt. In seiner Antwort betonte er, dass die Zeit nach der Markteinführung der Konsole schwieriger war als die Zeit vor der Markteinführung. Das Unternehmen habe große Schwierigkeiten gehabt, die weltweite Nachfrage zu befriedigen.

Allerdings bessere sich die Situation: „Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 werden die kumulierten Verkäufe 37 Millionen Einheiten übersteigen. Und wir glauben, dass dies auch für die Plattform eine sehr wichtige Zeit sein wird“, so der Wortlaut.

2023 kommen einige wichtige Spiele auf den Markt, die zur Stärkung der PS5 beitragen werden, darunter „Final Fantasy 16“. Ebenso erfolgt die Veröffentlichung von PlayStation VR2. Auch diese Pläne wurden offengelegt und sind kein Geheimnis mehr.

Nishino könnte sich somit tatsächlich auf das noch unangekündigte PS5-Modell beziehen, das sich angeblich bereits in den Händen einiger Entwickler befindet und „einwandfrei“ funktionieren soll. Das modifizierte Hardware-Design wird vermutlich keine Leistungsverbesserungen bieten, aber Sonys Herstellungsprozess rationalisieren, was wiederum zu mehr produzierten Konsolen führen könnte.

Die PS5 verweilt seit Ende 2020 auf dem Markt. Zwei Modelle der neuen Konsole wurden damals von Sony veröffentlicht, einmal die Digital Edition und einmal das reguläre Modell mit Laufwerk. Der Preisunterschied liegt bei 100 Euro, die nach der mutmaßlichen Umstellung wohl auch für das Laufwerk fällig werden.

