Forspoken: Das macht Protagonistin Frey im Action-RPG besonders

Mit Frey könnt ihr im Action-RPG "Forspoken" bald die Kontrolle über eine neue Protagonistin übernehmen. In einem Interview verrieten uns die Macher des Titels, was die Figur so besonders macht.

Mit „Forspoken“ bringt Square Enix nächstes Jahr ein neues Fantasy-Abenteuer in den Handel, in dem wir in die Rolle der jungen Protagonistin Frey schlüpfen. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit einigen Mitgliedern des Entwicklerteams von Luminous Productions („Final Fantasy XV“) zu sprechen und sie verrieten uns unter anderem, was die Hauptfigur des auf Konsolen PlayStation 5-exklusiven Action-RPGs so besonders macht.

Frey aus Forspoken ist komplex und jeder kann sich in sie hineinversetzen

Auf diese Frage antwortete uns Raio Mitsuno, der als Creative Producer am Titel mitwirkt. Zunächst erklärte er uns, Frey sei ein komplexer Charakter und Hollywood-Schauspielerin Ella Balinska („3 Engel für Charlie“) bekam die Rolle letztendlich, da sie die verschiedenen Facetten der Figur schnell erfassen und darstellen konnte. Allerdings sei dies nur ein Teil dessen, was die Hauptfigur für Spieler letztendlich so packend machen soll.

Ein wichtiger Punkt sei, dass die Protagonistin zu Beginn ihrer Reise durch Athia noch ziemlich unerfahren ist: „Sie ist noch sehr jung, sie ist zu Beginn des Spiels 20 Jahre alt. Sie versucht also herauszufinden, was die Welt eigentlich zu bieten hat.“ Diese Unerfahrenheit in Kombination mit der Ausnahmesituation, in der sie sich in „Forspoken“ wiederfindet, immerhin verschlägt es sie in eine ihr unbekannte Fantasy-Welt, sei etwas, dass sie für den Spieler nahbar machen würde.

„Jeder hat diese Phase in seinem Leben durchgemacht, und ich denke, das macht es einfach, sich in sie hineinzuversetzen, und die Situationen, die sie in Athia durchmachen muss. Wenn ich mir das Spiel ansehe, denke ich, dass ich mich mit ihr identifizieren kann“, führte Mitsuno uns gegenüber aus. Es sei seiner Ansicht nach für jeden schnell zu begreifen, was Frey durchmachen würde „und das macht sie so einzigartig.“

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023 auf Konsolen exklusiv für PlayStation 5.

