Bungie: Neue Marke entsteht offenbar auf Basis der Tiger-Engine

Bereits im April des vergangenen Jahres erreichte uns das Gerücht, dass Bungie nicht nur „Destiny 2“ weiter mit neuen Inhalten unterstützen möchte.

Darüber hinaus berichtete die Gerüchteküche, dass das US-Studio an einem Third-Person-Shooter auf Basis einer komplett neuen Marke arbeitet. Nachdem es um dieses Thema in den vergangenen Monaten recht still wurde, sorgen in diesen Tagen aktuelle Stellenausschreibungen von Bungie für neue Spekulationen. So war in den besagten Jobanzeigen zwischenzeitlich die Rede davon, dass bei der neuen Marke von Bungie die hauseigene Tiger-Engine zum Einsatz kommen wird, von der bereits „Destiny 2“ befeuert wurde.

Mittlerweile wurde der Verweis auf die Tiger-Engine jedoch wieder entfernt. Bei der Tiger-Engine handelt es sich um eine stark modifizierte Version von Bungies Blam-Engine, die bei den damaligen „Halo“-Titeln verwendet wurde.

Offizielle Ankündigung lässt weiter auf sich warten

„Als Lead-Gameplay-Engineer bei einem Tiger-Engine-Projekt werden Sie eng mit Kreativen und Ingenieuren zusammenarbeiten, um technische Pfade zu planen und auszuführen, um neue Spielererlebnisse freizuschalten und Arbeitsabläufe zu stärken“, so die ursprüngliche Beschreibung. Darüber hinaus war vom „Erstellen und Pflegen von vernetzten Spielsystemen sowie Arbeitsabläufen und Tools in Bungies Tiger-Engine die Rede.“

Zu den Voraussetzungen, die mögliche Interessenten erfüllen sollten, gehören „Fähigkeiten auf Senior-Ingenieur-Niveau, Erfahrungen im Bereich des Gameplays oder bei der Behebung von Fehlern, die bei der Verwendung der Tiger-Engine auftreten“. Weitere Details zum neuen Projekt von Bungie gehen aus den Stellenausschreibungen nicht hervor. Somit ist auch weiterhin unklar, wann mit der offiziellen Ankündigung des besagten Titels zu rechnen ist.

Sollten sich handfeste Informationen zum nächsten großen Projekt von Bungie ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: The Gamer

