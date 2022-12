Bungie: Director von Valorant schließt sich den Destiny-Machern an

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich die Entwickler von Bungie mit entsprechenden Stellenausschreibungen auf die Suche nach Verstärkung begeben.

Wie in den mittlerweile überarbeiteten Stellenausschreibungen zwischenzeitlich zu lesen war, werden Interessenten an einem nicht näher genannten Bungie-Projekt arbeiten, das sich auf Basis der hauseigenen Tiger-Engine in Entwicklung befindet. Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass sich Bungie über prominente Verstärkung freuen darf. So entschloss sich Joe Ziegler dazu, Riot Games nach mehr als zwölf Jahren zu verlassen und sich den „Destiny“-Machern anzuschließen.

Ziegler fungierte nicht nur als Game-Director von „Valorant“. Stattdessen gilt er als kreativer Kopf hinter dem zugrunde liegenden Spielkonzept, das im ersten Jahr nach dem Release rund 14 Millionen Spieler beziehungsweise Spielerinnen anzog.

„Hey zusammen, ich wollte euch wissen lassen, dass dies nach zwölf großartigen Jahren meine letzte Woche bei Riot sein wird“, so Ziegler via Twitter. „Ich verabschiede mich mit einem Herzen voller Dankbarkeit für Riot Games und euch alle für die großartigen Erinnerungen, die wir miteinander geteilt haben.“

Nur kurze Zeit später bestätigte Ziegler seinen Wechsel zu Bungie, wo er an einem neuen und bisher nicht näher konkretisierten Projekt arbeiten wird: „Ich freue mich, ankündigen zu können, dass mein neues Zuhause bei Bungie ist, wo an neuen Sachen gearbeitet wird, die hoffentlich eines Tages von euch allen gespielt werden können.“

Die Tatsache, dass mit Ziegler einer der führenden Köpfe hinter „Valorant“ verpflichtet wurde, legt den Gedankengang nahe, dass Bungie nach den beiden „Destiny“-Abenteuern an einem weiteren Multiplayer-Projekt arbeitet. Bestätigt wurde dahingehend bislang aber nichts.

Update: Happy to announce my new home is at Bungie working on new stuff that hopefully will one day get to be played by you all. Much <3.

— Ziegler (@Ziegler_Dev) December 19, 2022