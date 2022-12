God of War: TV-Serie soll der Videospielvorlage treu bleiben

God of War:

Vor wenigen Tagen wurde eine TV-Serie zum erfolgreichen "God of War" aus dem Jahr 2018 angekündigt. Offiziellen Angaben zufolge wird die TV-Serie der Videospielvorlage treu bleiben und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch Neulinge der Geschichte folgen können.

"God of War" bekommt eine TV-Serie spendiert.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen hartnäckig entsprechende Gerüchte hielten, wurde die TV-Serie zum Soft-Reboot vom „God of War“ aus dem Jahr 2018 vor wenigen Tagen offiziell angekündigt.

Die besagte TV-Serie wird aus einer Zusammenarbeit zwischen Amazon, Sony Pictures und den PlayStation Studios hervorgehen. Allzu viele Details wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen wissen wir im Prinzip nur, dass Mark Fergus und Hawk Ostby die Drehbücher beisteuern werden. Wenig überraschend steht zudem fest, dass die Geschichten beziehungsweise Schicksale von Kratos und Atreus in den Mittelpunkt rücken werden.

In einem Interview mit Collider ging Vernon Sanders, der Head of Television der Amazon Studios, auf die Pläne ein, die mit der TV-Serie zu „God of War“ verfolgt werden. Laut Collider wird es zum einen darum gehen, der Videospielvorlage treuzubleiben. Gleichzeitig sollen allerdings auch Menschen angesprochen werden, die den Soft-Reboot nie gespielt haben.

Amazon Studios gehen von einem großen Erfolg aus

„Im Mittelpunkt steht diese Geschichte von Vätern, Söhnen und Familien vor dieser gigantischen epischen Landschaft. Was sich Rafe Judkins (Showrunner) und Mark Fergus beziehungsweise Hawk Ostby (Autoren) für die erste Staffel und für die Serie haben einfallen lassen, wird meiner Meinung nach sowohl dem Ausgangsmaterial unglaublich treu bleiben als auch von sich aus überzeugen. Wenn Sie das Spiel noch nie gespielt haben sollten, werden Sie sich in die Show verlieben und sich sehr eingeladen fühlen. Wir gehen also davon aus, dass es wirklich riesig wird.“

Wann mit der Ausstrahlung der ersten Staffel der TV-Serie zu „God of War“ auf Prime Video zu rechnen ist, ist noch unklar. Wie in der offiziellen Ankündigung eingeräumt wurde, befindet sich das Projekt nämlich noch in einer frühen Produktionsphase. Daher lassen auch Details zu den Schauspielern beziehungsweise Schauspielerinnen, die den verschiedenen Charakteren Leben einhauchen werden, noch auf sich warten.

Sollten sich weitere Informationen und Ankündigungen zur TV-Serie von „God of War“ ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

