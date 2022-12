Star Wars Jedi Survivor: Kampfstile und Metroidvania-Ansatz bereichern das Gameplay

Im Zuge der The Game Awards 2022 in diesem Monat wurden wir unter anderem mit einem neuen Trailer zum 2023 erscheinenden „Star Wars Jedi: Survivor“ bedacht.

Wie sich dem Trailer entnehmen ließ, greift der Protagonist Cal Kestis im Nachfolger auf fünf Kampfstile beziehungsweise Lichtschwert-Haltungen zurück. Laut dem verantwortlichen Game-Director Stig Asmussen wird von den neuen Stilen vor allem das Kampfsystem von „Star Wars Jedi: Survivor“ profitieren und im Vergleich mit „Fallen Order“ deutlich abwechslungsreicher ausfallen.

„Vieles hängt von dem Feind ab, auf den Sie stoßen“, so Asmussen gegenüber der GameInformer. „Es ist vorteilhaft, bestimmte Arten von Haltungen gegen bestimmte Arten von Feinden zu verwenden, und es liegt am Spieler, das herauszufinden. Der Spieler muss die Feinde zerschlagen und herausfinden, was die beste Waffe dafür ist.“

Cel greift auch auf verpönte Maßnahmen zurück

„Es spricht wirklich dafür, wo wir Cal in diesem Teil der Geschichte finden“, ergänzte Asmussen. „Seit dem ersten Spiel sind fünf Jahre vergangen, und die dunklen Zeiten sind immer noch in vollem Gange. Er ist ein unkonventioneller Jedi und er muss unkonventionelle Dinge tun. Also etwas, das während der Blütezeit des Jedi-Ordens verpönt gewesen ist. Cal stellt fest, dass er alles tun wird, was nötig ist.“

Zu den weiteren spielerischen Neuerungen werden die Möglichkeit, wilde Tiere zu zähmen, und der Metroidvania-Ansatz gehören, zu dem der Game-Director ausführte: „“Es ist ein viel breiterer Metroidvania-Ansatz. Cal kann große Lücken überbrücken, indem er mehrere Arten von Fähigkeiten miteinander verkettet. Aber es geht auch darum, wie wir uns diesen Reittieren nähern und wie sie verwendet werden, […] um die Welt zu beherrschen.“

„Star Wars Jedi: Survivor“ entsteht genau wie „Fallen Order“ bei den Entwicklern von Respawn Entertainment und wird ab dem 17. März 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

