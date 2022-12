The Last of Us: Die beste Geschichte, die je in einem Videospiel erzählt wurde

The Last of Us:

Wenige Wochen vor dem Start der "The Last of Us"-Serie widmete sich der Co-Schöpfer in einem Interview der Geschichte der Videospielvorlage und hob sie lobend hervor.

Craig Mazin, der Co-Schöpfer der HBO-Fernsehserie „The Last of Us“, rührte in einem aktuellen Interview die Werbetrommeln für die im kommenden Jahr erscheinende Produktion. Dabei betonte er, dass Naughty Dogs postapokalyptischer Blockbuster, der als Vorlage dient, die „beste Geschichte bietet, die je in einem Videospiel erzählt wurde“.

Im weiteren Verlauf erklärte Mazin, dass seiner Meinung nach einer der Gründe für die überzeugende Geschichte darin liegt, dass die Protagonisten ganz normale Menschen sind und keine Figuren mit übermenschlichen Fähigkeiten.

Videospiele oft nicht brillant anzusehen

„Sie haben nicht aus ihren Augäpfeln geschossen“,. „Sie waren einfach nur Menschen. Und das ist an und für sich schon eine bemerkenswerte Seltenheit in Spielen. Die Tatsache, dass sie so bodenständig waren und einem wirklich ein Gefühl gaben – so etwas hatte ich noch nie erlebt. Und ich spiele seit 1977 Videospiele.“

Laut Mazin sind Videospiele oft „brillant zu spielen“, aber „überhaupt nicht brillant anzusehen, wenn sie dramatisiert“ werden. „Neil und ich wussten immer wieder fragen: Warum machen wir nur das, was im Spiel ist? Was können wir tun, um zu expandieren?“

Die erste Reaktion auf die HBO-Serie rund um „The Last of Us“ kam in der vergangenen Woche in einer Reihe von inzwischen gelöschten Tweets eines Vulture-Kritikers zum Vorschein, der die Produktion als „starke Blade 2-Energie“ bezeichnete.

Die Serie, in der Pedro Pascal und Bella Ramsey die Hauptrollen spielen, wird am 15. Januar 2023 auf HBO Max und zeitgleich bei Sky ausgestrahlt. Der zweite Trailer zu „The Last of Us“ wurde Anfang des Monats gezeigt und gab den Fans einen Eindruck davon, wie die Serie die Umgebungen des Spiels nachstellt.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Auch an weiteren Spielerfahrungen wird gearbeitet. Naughty Dog beschäftigt sich seit einiger Zeit mit einem eigenständigen Multiplayer-Spiel, das auf „The Last of Us“ basiert. Und in den letzten Wochen sickerte durch, dass ein Battle Pass-Experte dem Team beigetreten ist, was einen Hinweis auf die Monetisierung gibt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren