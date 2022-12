One Piece Odyssey: Systems Trailer stellt die drei Säulen des JRPGs vor

One Piece Odyssey:

Nur noch wenige Wochen müssen sich Fans der Strohhut-Bande bis zur Veröffentlichung von "One Piece Odyssey" gedulden. Der neue Systems Trailer stellt die drei Hauptelemente des JRPGs genauer vor.

"One Piece Odyssey" erscheint am 13. Januar 2023 unter anderem für PS4 und PS5.

Der Release von „One Piece Odyssey“ rückt allmählich in greifbare Nähe und um die Vorfreude der wartenden Fans weiter anzuheizen, veröffentlichten die Verantwortlichen heute den Systems Trailer. Darin werden die drei Säulen des kommenden JRPGs, die dramatische Story, die actionreichen Kämpfe sowie die Abenteuer-Elemente, genauer beleuchtet. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Ein Erlebnis, das die Welt von One Piece bereichert

Zunächst wird die Original-Story des Games erwähnt, in deren Verlauf Ruffy und seine Freunde auf der legendären Insel Waford stranden. Dort lernt die Strohhut-Bande ein Mädchen namens Lim und den Abenteurer Adio kennen. Aufgrund von Lims besonderen Kräften verlieren unsere Helden ihre Fähigkeiten und wollen diese daraufhin natürlich zurückerlangen. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen sie „Die Welt der Erinnerungen“ durchqueren.

Anschließend wird die Grafik von „One Piece Odyssey“ hervorgehoben, die „Essenz der ikonischen Charaktere und Schauplätze“ einfangen soll. Es sei wichtig gewesen, diese möglichst akkurat einzufangen, da die Entwickler von ILCA, Inc. („Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals“) mit ihrem kommenden Titel anstreben, ein Rollenspiel zu erschaffen, „das es den Spielern erlaubt, die Welt von One Piece zu berühren“. Die Spielwelt des JRPGs sei sehr abwechslungsreich gestaltet worden, was auch dem Umstand zu verdanken sei, dass bekannte Schauplätze der Manga-Vorlage, etwa Alabasta, erkundet werden können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Piraten-Abenteuers sei sein Kampfsystem, das nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert. Hierbei schlagen Kraft-Aktionen Geschwindigkeitstechniken, die wiederum Technik-Fähigkeiten überlegen sind. Letztere übertrumpfen indes Kraft-Aktionen. Ebenfalls wichtig sei die richtige Positionierung während der Scharmützel gegen kleine wie große Gegner. Hierzu zählen auch bekannte Bosse wie Ex-Samurai Sir Crocodile. Um aus diesen Kämpfen siegreich hervorzugehen, ist der geschickte Einsatz der Stärken der einzelnen Charaktere von entscheidender Bedeutung.

Abschließend wird das Abenteuer-Feeling erwähnt, das beim Spieler jene Aufregung wecken soll, die auch die Strohhüte empfinden. Verstärkt werden soll dies unter anderem durch eine große Bewegungsfreiheit. Ihr könnt exotische Schauplätze erkunden und dabei entscheiden, mit welchem Charakter ihr losziehen möchtet. Mit ihnen könnt ihr unter anderem verschiedene Items einsammeln, wobei die Chancen, manche Objekte zu finden, mit einer bestimmten Figur steigen. Die Beziehung der Strohhut-Piraten soll des Weiteren durch immer wieder eingestreute Dialoge zwischen ihnen unterstrichen werden.

„One Piece Odyssey“ erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam). Bereits ab dem 10. Januar könnt ihr auf PlayStation- und Xbox Series-Konsolen eine kostenlose Demo zum JRPG herunterladen. Euren darin erspielten Fortschritt dürft ihr in die Vollversion übernehmen.

Seid ihr schon gespannt auf „One Piece Odyssey“?

