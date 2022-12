Stranger of Paradise FF Origin: Dritter DLC „Different Future“ mit Trailer & Termin vorgestellt

Mit "Different Future" wurde heute der dritte und finale DLC zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" vorgestellt. Wie liefern euch die Details zu den gebotenen Inhalten, den Releasetermin sowie den offiziellen Trailer.

Wie vor dem Release des Action-Rollenspiels versprochen wurde, wird „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ mit insgesamt drei Download-Erweiterungen versehen.

Nachdem die ersten beiden DLCs in Form von „Trials of the Dragon King“ und „Wanderer of the Rift“ in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden, stellten Square Enix und die Entwickler von Team Ninja in dieser Woche die dritte und finale Erweiterung vor. Der besagte DLC wird den Namen „Different Future“ tragen und ab dem 27. Januar 2023 erhältlich sein.

Zur Einstimmung auf die neuen Abenteuer in der Welt von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ darf ein passender Trailer zu „Different Future“ natürlich nicht fehlen.

Diese Inhalte werden im neuen DLC geboten

Zum einen wird in „Different Future“ die Geschichte, die mit „Trials of the Dragon King“ und „Wanderer of the Rift“ ihren Anfang nahm, zum Ende geführt. Darüber hinaus versprechen die Macher von Team Ninja brandneue Schauplätze, mächtige Bosse sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad.

Ebenfalls geboten werden ein „Krieger des Lichts“-Skin, die neue Job-Klasse Musketier sowie natürlich brandneue Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Weitere Eindrücke zum neuen Add-on liefert euch der angehängte Trailer, in dem auch die bekannten Mogrys einen Auftritt haben. Genau wie die ersten beiden Download-Erweiterungen ist „Different Future“ lediglich im Rahmen des Season-Pass erhältlich.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

