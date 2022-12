Armored Core 6 Fires of Rubicon: From Software über knallharte Bosskämpfe & RPG-Elemente

Armored Core 6 Fires of Rubicon:

Im Interview mit IGN sprach From Softwares Masaru Yamamura über das frisch angekündigte "Armored Core 6: Fires of Rubicon". Wie der verantwortliche Game-Director ausführte, werden Rollenspiel-Elemente in der Kampagne eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" befindet sich bei From Software in Entwicklung.

Nach den Gerüchten und Leaks der vergangenen Monate wurde die Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ auf den The Game Awards 2022 offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung sprach im Interview mit IGN niemand geringeres als der verantwortliche Game-Director Masaru Yamamura über das Gameplay des neuen Ablegers. Wie er ausführte, werden Rollenspiel-Elemente in „Armored Core 6“ eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. So besteht eure Hauptaufgabe darin, Missionen abzuschließen und dadurch verdiente Teile oder Geld in die Verbesserung eurer Kampfroboter zu investieren.

Da jedes Bauteil die Performance eures Mechs verändert, sollten die zur Verfügung stehenden Teile laut Yamamura strategisch klug eingesetzt werden.

Die Bosse werden euch alles abverlangen

Weiter führte Yamamura, der übrigens auch bei „Sekiro: Shadows Die Twice“ als Game-Director fungierte, aus, dass die Bosskämpfe zu den spielerischen Highlights von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ gehören und hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades Titeln wie der „Dark Souls“-Reihe oder eben „Sekiro“ in nichts nachstehen werden. Bei einem Anlauf wird es daher in den seltensten Fällen bleiben.

„Die Bosskämpfe wurden von uns so entworfen, dass der Spieler viele Anläufe unternehmen muss, um einen Boss zu besiegen. Er soll sich Gedanken darüber machen, wie er gewinnen kann. und seinen Mech für diese Aufgabe optimal anpassen“, heißt es weiter. Gute Nachrichten gab es abschließend für alle, die mit der „Armored Core“-Reihe bisher nicht in Kontakt kamen und dieser mit „Fires of Rubicon“ eine Chance geben möchten.

Laut dem verantwortlichen Game-Director müsst ihr keinen der Vorgänger gespielt haben, um der Handlung von „Armored Core 6“ folgen zu können. Die Geschichte wurde demnach komplett neu entworfen und hat keine direkte Verbindung zu den früheren Spielen und ihren Handlungen. Auch bei der Spielwelt an sich setzten die Entwickler von From Software auf eine komplett neue Welt beziehungsweise ein ganz neues Setting.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

