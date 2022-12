Dying Light 2: Winter-Event mit Aufgaben und Belohnungen gestartet

"Dying Light 2" startet mit einem besonderen Event in den Weihnachtsurlaub. Spieler können Aufgaben erledigen und Belohnungen verdienen.

Pünktlich zum Weihnachtsfest hat „Dying Light 2“ ein Update erhalten, mit dem Spieler in der apokalyptischen Welt des Titels besondere Herausforderungen genießen können.

Im Rahmen des winterlichen Events, das am 5. Januar 2023 beendet wird, können Spieler spezielle tägliche und wöchentliche Aufgaben abschließen und Belohnungen verdienen.

Weihnachtliche Überraschungen und Nussknacker-Bundle

In diesem Sinne haben sich „kaltblütige Infizierte“ laut Techland in „böse Schläger, fiese Gehilfen und unheimliche Schneemänner“ verwandelt und es liegt an euch, die „höllischen Feinde zu vertreiben“.

Zudem präsentiert Baka auf dem Basar seine weihnachtlichen Überraschungen. Außerdem können Spieler die Gegenstände der Saison einheimsen, darunter Hüte, weihnachtliche Masken, geschmückte Waffen und andere Geschenke.

Das Nussknacker-Bundle erhalten alle Teilnehmer am Wintermärchen-Event kostenlos. Es enthält:

Nussknacker-Skin: Spieler müssen Händlerstufe 5 erreichen und einige Geschenke für Baka mitbringen.

Nussknacker-Gleitschirm: Spieler müssen 20 gestohlene Geschenke einsammeln, um diese Belohnung freizuschalten.

Morgenstern: Wenn insgesamt 6.000.000 Geschenke gesammelt wurden, erhalten die Teilnehmer eine besondere Waffe.

Die Belohnungen erscheinen im In-Game-Versteck, sobald das jeweilige Ziel erreicht wurde. Zudem müssen sich Spieler unter Techlandgg.com anmelden, um die Belohnungen zu erhalten.

Techland weist darauf hin, dass das Bundle begrenzt ist und Spieler, die den Event-Zeitraum verpassen, das Nussknacker-Set anschließend in den digitalen Stores erwerben können.

Weitere Meldungen zu „Dying Light 2“:

„Dying Light 2“ verweilt seit Februar 2022 für Konsolen und PC auf dem Markt. Mit einem Metascore von 76 gelang es Techland erneut, ein solides Abenteuer zu liefern, das nach dem Launch kontinuierlich verbessert wurde.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren