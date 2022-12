Final Fantasy XIV Endwalker: COVID-19-Pandemie als Inspirationsquelle für die Geschichte

In einem Interview blickte Square Enix' Natsuko Ishikawa noch einmal auf die Arbeiten an der "Final Fantasy XIV"-Erweiterung "Endwalker" zurück. Wie die verantwortliche Senior-Story-Designerin ausführte, hatte die COVID-19-Pandemie einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Geschichte des Add-ons.

Mit „Endwalker“ veröffentlichten die Entwickler von Square Enix vor etwas mehr als einem Jahr die nächste erfolgreiche Erweiterung zum Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von IGN blickte Senior-Story-Designerin Natsuko Ishikawa noch einmal auf die Arbeiten an dem Add-on zurück und wies darauf hin, dass der Ausbruch der COVID-19-Pandemie aktiv Einfluss auf die Geschichte von „Endwalker“ nahm und die Entwickler zu einer neuen Handlung inspirierte. Im Detail bezog sich Ishikawa auf die „The Final Days“ genannte Katastrophe.

Bei den „The Final Days“ haben wir es mit einem Virus zu tun, das die Spielwelt heimsuchte und ihre Bewohner in Monster verwandelte. Zwar wurde diese Katastrophe bereits in „Shadowbringers“ eingeführt, ihren Höhepunkt erreichte sie jedoch erst in „Endwalker“.

Handlung sollte sich an realen Geschehnissen orientieren

„Als die ersten Wellen des Coronavirus zuschlugen und wir uns unserem ersten Lockdown gegenübersahen, war die Welt irgendwie verwirrt und in Panik“, führte Ishikawa aus. „Das war die Zeit, in der ich hineinging und gewisse Anpassungen an der Gesamtgeschichte von Endwalker vornahm.“

„Angesichts der ursprünglichen Geschichte, an die ich damals dachte, und der Vorstellung, dass diese Geschichte von Menschen gesehen werden würde, die diese weltweite Pandemie erlebt haben, hatte ich das Gefühl dass es ein bisschen zu optimistisch war oder ein bisschen verschwommen wirkte und es sich anfühlte, als ob es nicht wirklich in der Realität verankert wäre“, hieß es weiter.

Wie die ursprüngliche Geschichte von „Endwalker“ aussehen sollte, verriet Square Enix‘ Senior-Story-Designer leider nicht. Somit ist unklar, wie weit sich die überarbeitete Handlung der Erweiterung vom ursprünglich geplanten Konzept abhebt.

„Final Fantasy XIV“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

