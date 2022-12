God of War Ragnarök: Blinder Gamer zockt derzeit Spiel durch – dank Zugänglichkeit

God of War Ragnarök:

Schon vor dem Release von „God of War: Ragnarök“ wurde viel über die Zugänglichkeitsfunktionen des Titels berichtet. Diese helfen einem völlig blinden Gamer derzeit, das Action-Epos weitgehend ohne fremde Hilfe durchzuspielen.

Schon vor dem Release von „God of War: Ragnarök“ am 9. November hatten die Entwickler von Santa Monica Studio stolz die Zugänglichkeitsfunktionen des Titels vorgestellt. Über 70 Funktionen sollen dabei Gamern mit den verschiedensten Einschränkungen dabei behilflich sein, das Spiel zu genießen.

Diese Funktionen sind es auch, die einem völlig blinden Spieler derzeit erlauben, weite Strecken des Abenteuers ohne fremde Hilfe zu erleben. Ben, der im Internet unter dem Namen „SightlessKombat“ unterwegs ist, hat bei einigen der Features sogar mitgeholfen.

Funktionen für Ben eine „brillant befreiende Erfahrung“

„God of War: Ragnarök“ bietet verschiedene Anpassungen für Spieler mit eingeschränktem Sehvermögen, schwerhörige oder gehörlose Spieler, Nutzer, die empfindlich auf schnelle Bewegungen reagieren oder für körperlich eingeschränkte Gamer. So bietet der Titel etwa die verschiedensten visuellen Anpassungen, mit denen sich Charakteren, Feinden, Bosse, Gefahren oder verschiedene Hintergründe unterschiedliche Farben verpassen lassen, um Menschen mit Einschränkungen bei der Sicht zu helfen.

Ben, der völlig blind ist, kann von diesen visuellen Optionen nicht profitieren. Stattdessen verlässt er sich auf die Navigationshilfen und Audiohinweise des Spiels. Dadurch könne er „große Teile des Spiels ohne eine weitere Person spielen“, was er als „brillant befreiende Erfahrung“ beschreibt. Die einzigen Situationen, in der Ben derzeit noch Hilfe braucht, sind die Rätsel sowie die Menüs von God of War: Ragnarök“, obwohl er hofft, dass dafür auch eine Lösung gefunden wird.

„SightlessKombat“ hat sogar bei der Implementierung einiger Zugangs-Features geholfen. Denn Ben streamte den 2018 erschienenen Vorgänger von „Ragnarök“, „God of War“, mit Hilfe eines sehenden Freundes. Nachdem Sony Santa Monica auf Bens Streams aufmerksam wurde, baten ihn die Entwickler, ihnen zu zeigen, wie er spielt. Ben konnte dem Studio daraufhin Tipps geben, wie man das Spiel zugänglicher machen kann.

