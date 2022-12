Resident Evil 4 Remake: Entwicklung befindet sich im „Endspurt“

"Resident Evil 4 Remake" ist weiterhin auf einem guten Weg, wie der Produzent Yoshiaki Hirabayashi in einem Interview betonte. Man befinde sich im "Endspurt".

Das Remake von „Resident Evil 4“ nähert sich der Fertigstellung, was bedeutet, dass in absehbarer Zeit der Goldstatus verkündet werden dürfte.

Für ein entsprechendes Update sorgte der zuständige Produzent Yoshiaki Hirabayashi in einem Entwickler-Spotlight der japanischen Website Famitsu, in dem er über den Entwicklungsprozess des „RE4“-Remakes und darüber, wie die Dinge im Jahr 2023 voranschreiten, sprach.

Release weiterhin im März geplant

Auf die Frage, mit was sich Hirabayashi derzeit beschäftigt,: „Wir arbeiten hart daran, euch mehr Informationen über Resident Evil 4 zu geben, um die Veröffentlichung am 24. März vorzubereiten. Das Spiel befindet sich auch im Endspurt, also wird das Team zusammenhalten und es noch ein bisschen besser machen. Bitte wartet noch noch ein wenig.“

Capcom peilt für das Remake von „Resident Evil 4“ somit weiterhin den 24. März 2023 als Veröffentlichungstermin an. Und die neusten Worte von Hirabayashi deuten darauf hin, dass dieser Termin eingehalten werden kann und die Macher bald die Fertigstellung des Titels verkünden.

Dennoch ist es bemerkenswert, dass wir trotz der Veröffentlichung in nur drei Monaten noch nicht allzu viele Informationen über das Remake von „Resident Evil 4“ erhalten haben. Hauptsächlich ein paar Trailer und erste Vorschauberichte drangen in das Netz. Mit der baldigen Veröffentlichung von „Resident Evil 4“ dürfte aber die Marketingkampagne mit weiteren Informationen, Trailern, Vorschauberichten und Gameplay-Szenen bevorstehen.

Auch im Remake von „Resident Evil 4“ steht Leon vor der Aufgabe, die entführte Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu retten. Er spürt sie in einem abgelegenen europäischen Dorf auf, in dem etwas Schreckliches mit den Dorfbewohnern geschieht.

Informationen zu den Vorbestellerboni und Editions von „Resident Evil 4“ halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Weitere Meldungen zu Resident Evil:

Das Remake von „Resident Evil 4“ erscheint am 24. März 2023 für PC, PS5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 4 Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren