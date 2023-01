Horizon Zero Dawn: PS5-Remake soll nicht bei Guerrilla Games entstehen

Anfang Oktober erreichte uns das Gerücht, dass an einem PlayStation 5-Remake des Action-Rollenspiels "Horizon: Zero Dawn" gearbeitet werden könnte. Laut einem bekannten Insider entsteht die Neuauflage jedoch nicht bei den Serienschöpfern von Guerrilla Games.

Wird an einem Remake zu "Horizon: Zero Dawn" gearbeitet?

Nachdem Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games im vergangenen Jahr darauf hinwiesen, dass mit der „Horizon“-Marke ambitionierte Pläne verfolgt werden, erreichte uns Anfang Oktober das Gerücht, dass an einer Rückkehr von „Zero Dawn“ gearbeitet wird.

Das Remake befindet sich den unbestätigten Berichten zufolge für die PlayStation 5 in Entwicklung. Während eine offizielle Bestätigung der Neuauflage noch auf sich warten lässt, möchte ein alter Bekannter bereits mehr wissen. Die Rede ist vom Industrie-Insider Colin Moriarty, der sich bei seiner Berichterstattung auf die Projekte der PlayStation Studios konzentrierte.

In der aktuellen Ausgabe des „Sacred Symbols“-Podcasts bestätigte Moriarty die laufenden Arbeiten an dem Remake und wies zudem darauf hin, dass die überarbeitete PlayStation 5-Version zu „Horizon: Zero Dawn“ nicht von Guerrilla Games entwickelt wird.

Arbeitet ein anderes PlayStation-Studio an dem Remake?

Um seine interne Quelle, die anonym bleiben soll, zu schützen, wollte Moriarty nicht weiter ins Detail gehen. Spekuliert wird allerdings, dass die PS5-Portierung von „Horizon: Zero Dawn“ bei einem internen Team der PlayStation Studios entsteht. Entsprechen die Gerüchte aus dem Oktober 2021 den Tatsachen, dann wird das erste große Abenteuer von Aloy für den Re-Release auf der PlayStation 5 vor allem technisch generalüberholt.

Laut der Gerüchteküche wird „Horizon: Zero Dawn“ auf der PlayStation 5 mit komplett neuen Charaktermodellen, einem verbesserten Beleuchtungssystem, realistischeren Texturen und neuen Animationen versehen. Spielerische Neuerungen hingegen sollen abseits von kleinen Quality-of-Life-Verbesserungen nicht geboten werden. Angaben, die bisher weder von Sony Interactive Entertainment noch von Guerrilla Games bestätigt wurden.

Derzeit arbeiten die Entwickler von Guerrilla Games zum einen an der umfangreichen „Burning Shores“-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“, die im April dieses Jahres für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Darüber hinaus ist das niederländische Studio in die Entwicklung von „Horizon: Call of the Mountain“ involviert, das sich für das i ein paar Wochen erscheinende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 in Arbeit befindet.

Quelle: Comicbook

