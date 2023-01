Resident Evil 4 Remake: Auch der Inselabschnitt bleibt in der Neuauflage erhalten

Bereits bei den Remakes zu „Resident Evil 2“ (2019) und „Resident Evil 3“ (2020) entschlossen sich Capcom und die Entwickler dazu, mehr als nur technisch aufpolierte 1:1-Umsetzungen der Survival-Horror-Klassiker zu bieten.

Ein kreativer Ansatz, der auch beim 2023 erscheinenden Remake zu „Resident Evil 4“ verfolgt wird. Nichts ändern wird sich laut einer aktuellen Vorschau der britischen EDGE an der Tatsache, dass euer Weg durch insgesamt drei Abschnitte führen wird. Neben dem ikonischen Dorf und dem Schloss ist demnach auch die Insel, die seinerzeit nicht nur positives Feedback erntete, wieder mit von der Partie.

Wie weiter angedeutet wurde, werden die Entwickler von Capcom die Insel im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2005 spürbar erweitern. Näher ins Detail wurde diesbezüglich allerdings nicht gegangen.

Entwicklung so gut wie abgeschlossen

Vor wenigen Tagen bestätigte der für das „Resident Evil 4“-Remake verantwortliche Produzent Yoshiaki Hirabayashi, dass sich die Entwicklung der Neuauflage auf den letzten Metern befindet. Somit dürfte dem geplanten Release in diesem Frühjahr nichts mehr im Wege stehen. Genau wie im originalen „Resident Evil 4“ schlüpft ihr im Remake in die Rolle des Protagonisten Leon S. Kennedy, den es bei seiner Suche nach der US-Präsidenten-Tochter Ashley Graham in ein abgelegenes Dorf verschlägt.

Hier sieht sich Leon schnell mit dem „Las Plagas“ genannten Parasiten konfrontiert, der ein dunkles Geheimnis birgt und die Dorfbewohner in aggressive und willenlose Killer verwandelt. Trotz der versprochenen Neuerungen wird sich am Umfang des Horror-Abenteuers nur wenig ändern. Laut Capcom wird die Spielzeit des Remakes in etwa dem entsprechen, was bereits im Original geboten wurde.

Das Remake zu „Resident Evil 4“ wird am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

