Elden Ring: Mehr GOTY-Awards als The Last of Us Part 2

Kein Spiel hat so viele GOTY-Awards vorzuweisen wie "Elden Ring". Bisheriger Spitzenreiter war die "The Last of Us"-Fortsetzung aus dem Jahr 2020.

Nicht nur auf den Game Awards 2022 räumte „Elden Ring“ ordentlich ab. Nein, auch die meisten anderen Auszeichnungen für das Spiel des Jahres gehen an das Soulslike-RPG. Das können wir einem Tracking-Thread auf ResetEra entnehmen.

324 Auszeichnungen

Nach aktuellem Stand (3. Januar 2023) kommt das fordernde Rollenspiel auf stolze 324 GOTY-Awards. 281 davon sind auf die Presse zurückzuführen, 43 auf die Spieler. Weit dahinter folgt „God of War Ragnarök“, das immerhin 74 Auszeichnungen vorzuweisen hat. Der Rest ist wohl kaum der Rede wert. Zum Beispiel kommen „A Plague Tale: Requiem“ und „Horizon Forbidden West“ auf drei Auszeichnungen.

Mit seinen 324 Awards ist From Softwares Meisterwerk jedenfalls schon jetzt das Spiel mit den meisten „Game of the Year“-Auszeichnungen überhaupt. Gerade konnte „The Last of Us Part II“ von Naughty Dog abgelöst werden, das dank 322 Awards bisher an der Spitze war.

Aktuell ist der Abstand zwar äußerst knapp, doch sicherlich wird „Elden Ring“ noch den ein oder anderen Preis dazubekommen. Schließlich ist das hochgelobte Game noch nicht mal ein Jahr erhältlich, während „The Last of Us Part II“ schon zweieinhalb Jahre auf dem Buckel hat.

„Elden Ring“ ist nicht ohne Grund so erfolgreich: Mit 96 Punkten (PS5-Version) erreichte kaum ein anderes Videospiel so einen hohen Metascore. Auch die Fans waren überdurchschnittlich zufrieden und vergaben im Schnitt 7,7 von zehn Punkten.

Übrigens könnt ihr die PS5- und PS4-Version bis zum 7. Januar mit einem Rabatt von 30 Prozent kaufen. Ihr zahlt also nur 48,99 statt 69,99 Euro. Das Gleiche gilt für die Deluxe Edition, für die aktuell 62,99 Euro fällig werden.

