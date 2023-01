God of War Ragnarök: Vierterfolgreichster Launch 2022 im britischen Einzelhandel

God of War Ragnarök:

Das neue Kratos-Abenteuer musste sich auf der Insel nur den Kassenschlagern "FIFA", "Call of Duty" und "Pokémon" geschlagen geben.

"God of War Ragnarök" hat sich in Großbritannien gut verkauft.

Das Action-Adventure von Sony Santa Monica legte den vierterfolgreichsten UK-Launch hin. Nur „FIFA 23“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Pokémon Karmesin & Purpur“ verkauften sich öfter. Zudem ist „God of War Ragnarök“ in Großbritannien erfolgreicher als jeder andere Teil der Reihe gestartet.

Beliebter als Horizon

Auf Twitter wies Christopher Dring zusätzlich darauf hin: „God of War Ragnarök“ hat sich im Einzelhandel von Großbritannien öfter verkauft als „Horizon Forbidden West“. Und das obwohl der brachiale Action-Hit mit Kratos neun Monate später als Aloys zweite Reise erschienen ist.

Die Bundle-Verkäufe wurden bei der Erfassung berücksichtigt. Beide Titel hat Sony als Bestandteil eines PS5-Launches angeboten. Aus diesem Grund haben wir das Aloy-Adventure letztes Jahr immer wieder weit vorne in den UK-Charts gesehen.

Von Sony hatten wir bereits erfahren, dass kein First-Party-Spiel des Unternehmens so erfolgreich wie das neue „God of War“ startete. Stolze 5,1 Millionen PlayStation-Spieler haben in der Release-Woche zugeschlagen. Bezüglich des „Horizon“-Nachfolgers gab Sony wiederum noch keine genaue Verkaufszahl bekannt.

Seit dem 9. November ist das Finale von Kratos und Atreus in der nordischen Mythologie für PS5 und PS4 erhältlich. Wie unser Test zum PlayStation-Kracher ausgefallen ist, erfahrt ihr hier.

