Reverie – Sweet As Edition: Erscheint Anfang 2023 auch für die PS5

Das Action-Adventure "Reverie: Sweet As Edition" wird bald auch für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Ein Termin steht noch nicht fest.

Der Publisher eastasiasoft und das Entwicklerstudio Rainbite haben bekanntgegeben, dass sie das Action-Adventure „Reverie: Sweet As Edition“ Anfang dieses Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlichen werden. Einen konkreten Termin haben die Verantwortlichen noch nicht mitgeteilt.

Ein ungewöhnlicher Sommerurlaub

Das Abenteuer, das ursprünglich im Mai 2018 für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita sowie im März 2019 in der verbesserten Sweet As Edition für die Nintendo Switch erschien, wird die Spieler in der Rolle eines Kindes auf eine Insel schicken. Ruhelose Geister bedrohen die Sicherheit der Bewohner der Insel Toromi, weshalb sich Tai durch gefährliche Verliese und verschiedene Umgebungen schlägt, um die Geister zu beruhigen. Und dabei befindet er sich gerade im Sommerurlaub!

Die Entwickler haben sich für „Reverie“ auf eine fiktive Insel in Neuseeland eingeschossen, die von einer Maui-Legende rund um den Riesenfisch inspiriert wurde. Dabei angelt der Halbgott selbst die Nordinsel mit einem mächtigen Angelhaken.

In der Sweet As Edition haben die Entwickler einige Aktualisierungen eingebaut. Darunter finden sich die Nightmare-Schwierigkeitsgrad, ein neues Minispiel, ein schnelles Auswahlrad für Gegenstände, ein Stempelsystem, zusätzliche NPC-Dialoge sowie aktualisierte Sprites.

Für einen Eindruck der „Reverie: Sweet As Edition“ haben wir euch einmal einen Trailer der Nintendo Switch-Version angehangen.

