PlayStation Plus: Antwort auf die Game Pass-App? Patent beschreibt Cloud-Gaming-Lösung

Wird an einer neuen Cloud-Gaming-Lösung für PlayStation Plus gearbeitet?

Mittels der offiziellen Xbox-App können die Inhalte des Xbox Game Pass mittlerweile auch auf ausgewählten Smart-TVs wie passenden Geräten aus dem Hause Samsung abgerufen und gespielt werden. Wie ein aktuelles Patent andeutet, sind die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment jedoch keineswegs gewillt, Microsoft dieses Feld kampflos zu überlassen, und könnten bereits an einer eigenen Cloud-Gaming-Lösung arbeiten.

In dem besagten Patent wird ein Pass-Through-Gerät beschrieben, das die Spieler und Spielerinnen in Kombination mit ihrem bevorzugten Streaming-Stick verwenden können, um via Cloud-Gaming Zugriff auf ihre PlayStation Plus-Inhalte zu erhalten. Weiter geht aus dem Patent hervor, dass die beschriebene Technologie auf eine Verbindung via Bluetooth setzt, mit der es unter anderem möglich wäre, den eigenen Controller mit der Hardware zu verbinden.

Zudem wird angedeutet, dass die Nutzer des Pass-Through-Geräts in der Lage sein werden, zwischen Spielen zu wechseln, andere Medien beliebter Dienste zu streamen oder auf das Internet an sich zuzugreifen.

Die Patentbeschreibung im Wortlaut

In der Beschreibung des Patents wird ausgeführt: „Es werden Verfahren und Systeme zum Verarbeiten von Videospielen bereitgestellt, die von einem Cloud-Gaming-System über ein Netzwerk gestreamt werden. Das Verfahren umfasst das Empfangen einer Anzeige der Auswahl des Videospiels für eine Spielsitzung über eine Benutzerschnittstelle, die einem Streaming-Gerät zugeordnet ist, das über ein Pass-Through-Gerät mit einem Anzeigebildschirm verbunden ist.“

Und weiter: „Das Verfahren umfasst das Empfangen eines Signals, dass die Spielsitzung aktiv ist, von einer Spiel-Streaming-Logik des Pass-Through-Geräts. In einer Ausführungsform ist die Spiel-Streaming-Logik konfiguriert, um einen komprimierten Stream des Videospiels zu empfangen, den komprimierten Stream des Videospiels zu decodieren, Bilddaten zum Rendern durch den Anzeigebildschirm bereitzustellen und Benutzereingaben durch die Spiel-Streaming-Logik zu empfangen, während das Cloud-Gaming-System das Videospiel ausführt.“

Wie so oft muss natürlich angemerkt werden, dass ein eingereichtes Patent noch lange nicht bedeutet, dass die beschriebene Technologie auch Serienreife erlangt. Allerdings können wir wohl fest davon ausgehen, dass Sony Interactive Entertainment den PlayStation Plus-Dienst auf absehbare Zeit auf weitere Geräte ausweiten wird, um der Konkurrenz durch den Xbox Game Pass die Stirn zu bieten.

Quelle: Veryali Gaming

