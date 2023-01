The Last of Us: Ein neues Artwork zum Multiplayer-Projekt & aktuelle Verkaufszahlen zur Reihe

The Last of Us:

Heute versorgten uns die Entwickler von Naughty Dog nicht nur mit aktuellen Verkaufszahlen zur "The Last of Us"-Reihe. Darüber hinaus wurde ein neues Artwork zum "The Last of Us"-Multiplayer-Projekt zur Verfügung gestellt.

Naughty Dog arbeitet an einem Multiplayer-Projekt im "The Last of Us"-Universum.

In einem Special zum neuen Jahr blickten die Entwickler von Naughty Dog noch einmal auf die vergangenen Jahre mit der „The Last of Us“-Reihe zurück und nannten unter anderem aktualisierte Verkaufszahlen.

Wie es heißt, verkauften sich die verschiedenen Ableger kurz vor dem zehnten Jubiläum der „The Last of Us“-Reihe mehr als 37 Millionen Mal. „Es waren unglaubliche zehn Jahre und zu wissen, dass euch die Reise unserer Charaktere so viel bedeutet hat, bewegt unser Team“, führte Naughty Dogs Neil Druckmann aus.

„Vielen Dank für eure Unterstützung und Wertschätzung für die Arbeit unserer Teams. Wir hoffen, dass ihr uns auf diesem Weg weiter folgt – vergesst nur nicht, einen Stein oder eine Flasche einzupacken.“

Weitere Details zum Multiplayer-Projekt folgen 2023

Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Verkaufszahlen wurde auch das Multiplayer-Projekt im Universum von „The Last of Us“ thematisiert, an dem Naughty Dog derzeit arbeitet. Hier bedachte uns das Studio mit einem frischen Artwork und versprach zudem, dass im Laufe des Jahres weitere Details zu dem Multiplayer-Titel folgen werden. Ein konkreter Zeitraum wurde allerdings nicht genannt.

„Wir freuen uns auf das 10-jährige Jubiläum von The Last of Us im Juni und freuen uns sehr, euch mehr über die Zukunft dieses Franchise mitzuteilen“, ergänzte Druckmann. „Bis dahin haben wir einige lustige Überraschungen für euch. Später in diesem Jahr werden wir beginnen, euch einige Details zu unserem ehrgeizigen Multiplayer-Spiel von The Last of Us zu zeigen.“

„Mit einem Team unter der Leitung von Vinit Agarwal, Joe Pettinati und Anthony Newman entwickelt sich das Projekt zu einer frischen, neuen Erfahrung aus unserem Studio, die jedoch in der Leidenschaft von Naughty Dog verwurzelt ist, unglaubliche Geschichten, Charaktere und Gameplay zu liefern“, heißt es zu dem Multiplayer-Titel abschließend.

