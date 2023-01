Wizards of the Coast: Wohl mindestens fünf Videospiel-Projekte eingestellt

Wizards of the Coast:

Wizards of the Coast erlangte vor allem aufgrund seines Sammelkartenspiels "Magic: The Gathering" internationale Bekanntheit. Außerdem ließ der Konzern an Videospielen arbeiten, doch einige dieser Projekte wurden nun wohl eingestellt.

Wizards of the Coast ("Magic: The Gathering") hat wohl die Arbeiten an mehreren Videospiel-Projekten eingestellt.

Das US-Unternehmen Wizards of the Coast ist vor allem für seine Marken „Dungeons & Dragons“ sowie „Magic: The Gathering“ weltweit bekannt. Doch nicht nur die Tabletop- und Sammelkarten-Klassiker veröffentlicht das Unternehmen, sondern auch eigene Videospiele. Laut einem aktuellen Bericht habe der Konzern nun allerdings mindestens fünf Games-Projekten den Stecker gezogen. Zudem plane die Firma, ihre Ambitionen in diesem Sektor zurückzufahren.

Unternehmen möchte weiter auf digitale Games setzen

Diese Meldung geht auf den für gewöhnlich gut vernetzten Bloomberg-Journalisten und Brancheninsider Jason Schreier zurück. In seinem Artikel berichtet er von den veränderten Plänen des Unternehmens. Ein Wizards of the Coast-Sprecher habe der Seite gegenüber jedoch bestätigt, weiterhin „dem Einsatz digitaler Spiele verpflichtet“ zu sein.

Der Konzern wolle sich zukünftig „auf Spiele konzentrieren, die strategisch auf die Entwicklung unserer bestehenden Marken ausgerichtet“ seien. Des Weiteren plane die Firma auch, auf vielversprechende neue IPs setzen zu wollen, „um unser Publikum auf neue Weise zu erweitern oder zu begeistern.“

Aufgrund der Umstrukturierungen sollen auch einige Stellen gestrichen werden. Laut Schreier werden voraussichtlich weniger als 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job verlieren. Wizards of the Coast soll ihnen allerdings die Möglichkeit geben, sich auf andere Positionen innerhalb des Unternehmens zu bewerben. Diese Veränderungen sollen unter anderem die beiden unabhängigen Studios Hidden Path Entertainment und Otherside Entertainment betreffen.

Hidden Path („Age of Empires HD Edition“) in Boston arbeiten laut Angaben auf ihrer hauseigenen Website gegenwärtig an einem „Dungeons & Dragons“-RPG. Otherside Entertainment („Underworld Ascendant“) in Bellevue werkelt indes aktuell an „Argos: Riders on the Storm“ und „Thick as Thieves“. Grund für diese Änderungen sei laut Schreier unter anderem die schwierige finanzielle Situation des Mutterkonzerns Hasbro, dessen Aktien 2022 um 40% gefallen sind.

In den vergangenen Jahren hat Wizards of the Coast zusehends Kontakte in der Videospielindustrie geknüpft, um Projekte basierend auf seinen eigenen Marken auf den Weg zu bringen. Mehrere Verträge seien unterzeichnet und „mindestens sechs eigene Spielestudios“ gegründet worden, so Schreier in seinem Bericht. Das letzte Werk, „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“, wurde von Kritikern und Spielern jedoch eher mit gemischten Reaktionen bedacht.

Darüber hinaus seien aufgrund der Umstrukturierungen des Unternehmens intern die Arbeiten an einem Game mit dem Codenamen „Project Jabberwocky“ sowie die externe Entwicklung zweier weiterer Videospiele eingestellt worden. Für 2023 ist die Veröffentlichung des PC-Rollenspiels „Baldur’s Gate 3“ von Larian Studios („Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition“) vorgesehen, das im Rahmen der Game Awards 2022 einen neuen Trailer spendiert bekam.

