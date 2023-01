Beat Saber: Auch das beliebte Rhythmusspiel erscheint für PSVR2

Neben „Gran Turismo 7“ hat Jim Ryan auch „Beat Saber“ für PSVR 2 angekündigt. Hierbei handelt es sich um eines der beliebtesten Spiele für PlayStation VR. Das verdeutlichen die monatlich erscheinenden Store-Charts, wo das Rhytmusspiel nahezu immer den ersten Platz in der VR-Kategorie belegt.

Aktuell befindet sich die PSVR2-Fassung von „Beat Saber“ in der Entwicklung. Wann genau der Release erfolgt, ist noch unbekannt. Ryan meinte lediglich, dass es „irgendwann in der nahen Zukunft“ so weit sei. Zur Markteinführung der neuen VR-Brille schafft es Beat Games also vermutlich nicht.

Gratis-Upgrade zu erwarten?

Wer das Spiel bereits besitzt, könnte das Upgrade umsonst bekommen. So wird es zumindest bei „Gran Turismo 7“ gehandhabt. Die Bestätigung dafür steht jedoch gegenwärtig noch aus.

„Beat Saber“ verlangt von euch vollen körperlichen Einsatz, weshalb sich das Game hervorragend zum Sport machen eignet. Vor allem auf den höheren Leveln wie Expert ist das Spielerlebnis durchaus anstrengend.

PlayStation VR2 kommt am 22. Februar dieses Jahres auf den Markt. Für die innovative Hardware verlangt Sony satte 599 Euro. Wer gleich das VR-Adventure „Horizon: Call of the Mountain“ dazuhaben möchte, muss noch 50 Euro drauflegen.

