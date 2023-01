Bungie: Destiny-Macher arbeiten an mehreren neuen Projekten

Wie sicherlich bekannt sein dürfte, arbeitet Bungie aktuell an der Fertigstellung der neuen „Destiny 2“-Erweiterung „Lightfall“, die im kommenden Monat erscheinen wird.

Via Twitter meldete sich mit Tom Farnsworth der verantwortliche Creative-Lead hinter dem Online-Multiplayer-Shooter zu Wort und wies darauf hin, dass bei Bungie aktuell mehrere neue Projekte entstehen, die auf ihre Enthüllung warten. Näher ins Detail ging Farnsworth diesbezüglich allerdings nicht und merkte lediglich an, dass die besagten Titel in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment entwickelt werden.

„Und mit der Unterstützung von Sony arbeiten wir auch an einer Reihe von unangekündigten Projekten“, so Farnsworth.

Aktuell kann also nur spekuliert werden, worauf sich Farnsworth bei seinen Aussagen im Detail bezieht. Im vergangenen Oktober erreichte uns das Gerücht, dass Bungie unter anderem an einer Rückkehr der „Marathon“-Marke arbeiten könnte, die es zwischen 1994 und 1996 auf insgesamt drei Ableger brachte. Laut dem bekannten und für gewöhnlich gut informierten Industrie-Insider Tom Henderson wird „Marathon“ in Form eines Squad-Extraction-Shooters zurückkehren.

„Marathon findet auf einem Planeten statt, der zuvor eine verschwundene menschliche Kolonie beheimatet hatte, wobei Menschen (jetzt spärlich vertreten) hochgradig angepasste Cyborgs namens Runner verwenden, mit denen sie Beute sammeln. Es wird berichtet, dass die Gameplay-Schleife von Marathon den meisten auf Extraktion basierenden Shootern ähnelt: Wählen Sie eine Mission, kaufen und wählen Sie Ihr Loadout, lassen Sie sich in die Karte fallen, jagen Sie nach Loot und schließen Sie Missionen ab, indem Sie sich sicher abholen lassen“, so der Insider dazu.

Weitere Meldungen zu Bungie:

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht. Als nächstes steht erst einmal der Release der „Lightfall“-Erweiterung von „Destiny 2“ an, die am 28. Februar 2023 für die Konsolen und den PC erscheint.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

Also, obviously I’m missing a medal, my kids played with the shield awhile back and I’m still looking for it, lol.

— Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023