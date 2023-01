Gran Turismo 7: Version für PlayStation VR2 bestätigt

"Gran Turismo 7" dringt in die Virtuelle Realität vor.

Soeben fand Sonys Pressekonferenz auf der frisch gestarteten Technikmesse CES statt. Im Laufe der Show trat unter anderem PlayStation-Chef Jim Ryan auf, der ein paar interessante Projekte ankündigte.

Rennen fahren wie nie zuvor

Eine davon war die Ankündigung einer PSVR2-Version von „Gran Turismo 7“. Käufer der neuen VR-Brille werden also die Gelegenheit erhalten, die Rennsimulation mit einer nie dagewesenen Immersion zu erleben. Und zwar pünktlich zur Markteinführung von PlayStation VR2: Ab dem 22. Februar dieses Jahres ist die VR-Unterstützung gegeben.

„PSVR2-Spieler werden in der Lage sein, das Spiel wie nie zuvor zu erleben“, teilte Jim Ryan mit.

Die nächste gute Nachricht: Wer das Spiel bereits für die Konsole gekauft hat, profitiert von einem kostenlosen VR-Upgrade. Habt ihr das nicht, könnt ihr aktuell von einem Store-Rabatt in Höhe von 38 Prozent Gebrauch machen. Somit zahlt ihr anstatt 79,99 nur 49,59 Euro.

Während die VR-Umsetzung nun bestätigt ist, befindet sich eine PC-Version noch nicht in Aussicht. „Gran Turismo“-Schöpfer Kazunori Yamauchi stellte erst vor kurzem klar, dass momentan nicht an einer Version für den PC gearbeitet wird. Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt, weshalb das Rennspiel früher oder später noch auf den PC kommen könnte.

Während Ryans Ankündigung gab es noch ein paar Sekunden Gameplay zu sehen. Schaut sie euch hier an:

