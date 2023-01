Star Wars Jedi Survivor: Handlung ist „tiefgründiger, dunkler und komplizierter“

Im nachfolgend eingebundenen Interview mit Game Informer spricht Cameron Monaghan ein wenig über „Star Wars Jedi: Survivor“. Der Darsteller von Protagonist Cal Kestis erklärte dabei, wie sich die Handlung vom Vorgänger unterscheidet.

Schwierige Herausforderungen warten auf Cal

Cal soll mit schwierigen Herausforderungen konfrontiert werden, auf die er nur schwer die richtigen Antworten finden kann. Genau das sei es, was Monaghan im Sinn hatte. Ein Grund dafür sei der Handlungszeitraum, der für einen Jedi kaum schlechter sein könnte. Schließlich sei die Galaxie an einem „extrem düsteren Punkt“ angekommen.

„Wir haben uns direkt nach dem ersten Spiel darüber unterhalten, wie wir diese Figur in Situationen bringen können, die eine Herausforderung darstellen, und welche Situationen ihn wirklich an den Punkt bringen, an dem er zerbrechen könnte. Wie bringen wir ihn an diesen Punkt, und was machen wir dann? Welche Geschichte wird am aufregendsten sein, in der wir immer noch Abenteuer finden, aber auch etwas, das tiefer, dunkler und komplizierter ist?,“ so der Schauspieler.

Es gebe also einen „Haufen an wirklich großen Fragen“, der im Laufe der Story aufkommen wird. Aber trotz der höheren Komplexität sollen auch „Star Wars“-Neulinge dazu in der Lage sein, die Geschichte verstehen zu können.

Gegen Ende lobt er noch LucasFilm, die „wirklich großzügig“ waren. Ihr Team habe stets einen Beitrag geleistet, alles erklärt und bei der Story-Gestaltung geholfen.

Das erste Gameplay-Video haben wir auf den Game Awards 2022 gesehen. Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr das Anschauen hier nachholen.

Am 17. März erscheint das Action-Adventure für PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Standard-Edition kostet euch 79,99 Euro, wobei Abonnenten von EA Play zehn Prozent sparen können. Selbiges gilt für die Deluxe Edition, die für 99,99 Euro beziehungsweise 89,99 Euro zu haben ist.

