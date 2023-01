The Last of Us: Serie soll nicht die gleichen Fehler machen wie Game of Thrones

The Last of Us:

Naughty Dogs Neil Druckmann glaubt nicht, dass die kommende Serie zu „The Last of Us“ ähnliche Probleme haben wird, wie „Game of Thrones“. Die Show soll sich dafür zu treu an die Spiele halten.

In einem Interview mit Hollywood Reporter hat Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann kürzlich über die bald startende Serie zu „The Last of Us“ gesprochen. Druckmann, der bei der Show auch bei einigen Folgen Regie führte, war zuversichtlich, dass man nicht die gleichen Fehler machen würde, wie es bei der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ der Fall war.

„The Last of Us“ wird in den USA ab dem 15. Januar auf HBO gezeigt. In Deutschland wird die Show bei Sky und WOW zu sehen sein. Die erste Folge der Serie wird mit rund 85 Minuten in Überlänge ausgestrahlt.

Serie soll nicht vom Ausgangsmaterial abweichen

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“, die wie „The Last of Us“ ebenfalls bei HBO ausgestrahlt wurde, wurde für ihre Darstellung der Welt von George R.R. Martin gelobt. In den späteren Staffeln wich die Show jedoch immer weiter vom Ausgangsmaterial ab. Ab Staffel 5 wurden die größten Änderungen an der Geschichte vorgenommen, da die Serie die noch unvollendete Buchreihe von Martin sehr schnell einholte.

Laut Neil Druckmann soll „The Last of Us“ nicht den gleichen Fehler wie „Game of Thrones“ begehen. „Wir haben keine Pläne, irgendwelche Geschichten zu erzählen, die über die Adaption der Spiele hinausgehen“, so Druckmann in dem Interview. „Wir werden nicht das gleiche Problem wie bei Game of Thrones haben, da Teil II nicht mit einem Cliffhanger endet.“

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Bereits zuvor sprach Druckmann davon, wie treu sich die Serie an die „The Last of Us“-Spiele halten wird. Dabei bezeichnete er die Show als „die beste, authentischste Spieladaption“ und fügte hinzu: „Manchmal haben Adaptionen nicht funktioniert, weil das Ausgangsmaterial nicht stark genug war. Manchmal haben sie nicht funktioniert, weil die Leute, die sie machen, das Ausgangsmaterial nicht verstanden haben.“

Quelle: The Hollywood Reporter, GamesRadar

Weitere Meldungen zu The Last of Us, The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren