Layers of Fears: Bloober Team spricht von der Krönung der Horror-Serie

Eigenen Angaben zufolge verfolgen die Entwickler von Bloober Team bei den Arbeiten an "Layers of Fears" ambitionierte Ziele. So geht es dem Studio um nicht weniger als die Krönung der schaurigen Horror-Serie.

Unter den Titeln, die aktuell beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team entstehen, befindet sich unter anderem der Horror-Titel „Layers of Fears“.

Nachdem Bloober Team in dieser Woche bereits versprach, dass „Layers of Fears“ diverse Frage offene Fragen beantworten wird, die die ersten beiden „Layers of Fear“-Abenteuer hinterlassen haben, verlor Bloober Teams Kacper Michalski, Head of Production, im Interview mit Gamingbolt noch ein paar Worte über den Titel. Wie es heißt, verfolgt das Studio bei den Arbeiten an „Layers of Fears“ ambitionierte Ziele.

Dabei sprach Michalski von nicht weniger als der Krönung der Horror-Franchise, bei der der Fokus auf der Geschichte und einer schaurigen Atmosphäre liegen wird.

Neue Gameplay-Elemente sollen euch überraschen

„Das kommende Spiel wird eine Krönung unserer Reise mit diesem Franchise sein“, führte Michalski aus. „Wir wollten ein ewiges Vermächtnis für diese Serie erschaffen, indem wir die Geschichten aus Layers of Fear 1 und Layers of Fear 2 zusammengeführt und mit neuen Kapiteln gekrönt haben, die die gesamte Geschichte vervollständigen. Layers of Fears umspannt eine übergreifende Geschichte über moralisch zerrissene Künstler und die verschleierte Dunkelheit, die in ihren Köpfen wohnt.“

Des Weiteren ist von überraschenden neuen Gameplay-Elementen die Rede, auf die aus Spannungsgründen allerdings nicht näher eingegangen wurde. „Bei Layers of Fears dreht sich alles um die Geschichte und die immersive Atmosphäre, weniger um Action“, heißt es weiter. „Allerdings haben wir bei letzterem neue Gameplay-Elemente eingeführt. Die Spieler werden positiv überrascht sein.“

„Layers of Fears“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Gamingbolt

