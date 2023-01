PS Plus Extra und Premium: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Mitgliedschaft

PlayStation hat mal wieder an der Preisschraube gedreht und bietet PS Plus Extra und Premium für Neukunden günstiger an. Bis zu 40 Prozent können gespart werden.

PlayStation hat ein neues Angebot für Spieler parat, die PS Plus Extra oder Premium abonnieren möchten. Der Preisnachlass ist ein Teil des in dieser Woche gestarteten Januar-Sales und läuft bis zum 13. Januar 2023.

Bei PS Plus Essential bleibt es beim gewohnten Preis. Doch schon PS Plus Extra wird für Neukunden bis zu 40 Prozent günstiger angeboten. Die Jahresmitgliedschaft schlägt mit 59,99 statt 99,99 Euro zu Buche. Der Preis der Dreimonatsmitgliedschaft von PS Plus Extra wurde von 39,99 auf 24,99 Euro reduziert.

Ebenfalls gibt es einen Preisnachlass für PS Plus Premium. Hier sind es 79,99 statt 119,99 Euro für die Jahresmitgliedschaft. Spieler, die nur drei Monate PS Plus Premium abonnieren möchten, zahlen 34,99 statt 49,99 Euro.

Nachfolgend die derzeit im PlayStation Store gültigen Preise für PS Plus in der Übersicht:

PS Plus Essential (ohne Rabatt)

1-Monats-Abo: 8,99 Euro

3-Monats-Abo: 24,99 Euro

12-Monats-Abo: 59,99 Euro

Spieler, die bereits PS Plus Essential abonniert haben, können im Zuge des Sales preisreduziert auf die höheren Stufen upgraden.

PS Plus Extra:

1-Monats-Abo: 13,99 Euro

3-Monats-Abo: 24,99 statt 39,99 Euro

12-Monats-Abo: 59,99 statt 99,99 Euro

PS Plus Premium:

1-Monats-Abo: 16,99 Euro

3-Monats-Abo: 34,99 statt 49,99 Euro

12-Monats-Abo: 79,99 statt 119,99 Euro

In Anspruch genommen werden können die reduzierten Preise für PlayStation Plus direkt auf der Webseite von PlayStation.

Das bietet PlayStation Plus

Zu den besonderen Features von PlayStation Plus gehört die Möglichkeit, auf der PS4 und PS5 die Online- und Multiplayer-Features zahlreicher Spiele zu nutzen. Der Zugriff auf 100 GB Cloudspeicher für Speicherdaten, zusätzliche Rabatte, exklusive Betas und Demos sind ebenfalls ein Bestandteil der grundlegenden Mitgliedschaft.

Mehr zu bieten haben die Stufen Extra und Premium. Mit an Bord sind eine Bibliothek mit Hunderten Games sowie für Abonnenten von PS Plus Premium die Klassikersammlung, der Zugriff auf Testfassungen und das Streaming. Weitere Einzelheiten zu PS Plus sind auf der hier verlinkten Webseite von PlayStation zusammengefasst.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Sobald PlayStation Plus abonniert wurde, können die Essential-Spiele für Januar 2023 heruntergeladen werden. Sie wurden am vergangenen Dienstag freigeschaltet. Eine Übersicht über die „Gratis-Games“ findet ihr hier. Die Ankündigung der zusätzlichen Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt voraussichtlich am 11. Januar 2023, bevor es am 17. Januar 2023 zu deren Freischaltung kommt.

