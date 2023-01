Wo Long Fallen Dynasty: Frische Details zu den Waffen, dem Schmied und mehr

In einem aktuellen Special nannte Team Ninjas Masakazu Hirayama diverse neue Details zum düsteren Action-Rollenspiel "Wo Long: Fallen Dynasty". Diese drehen sich um die verschiedenen Waffen und Rüstungen oder den Schmied, bei dem es möglich ist, eure Ausrüstung zu verbessern.

Im März erscheint mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ der neueste Streich der „Nioh“- und „Ninja Gaiden“-Macher von Team Ninja für die Konsolen und den PC.

In einem aktuellen Special verlor Game-Director Masakazu Hirayama ein paar Worte über sein aktuelles Projekt und versprach zum einen, dass wir uns auf ein abwechslungsreiches Arsenal an Waffen und Rüstungen freuen dürfen. Laut Hirayama warten neben 17 unterschiedlichen Waffengattungen mehr als 40 Rüstungen. Besonders großen Wert legten die Entwickler von Team Ninja laut Hirayama auf die Tatsache, dass die Waffen und Rüstungen zum chinesischen Martial-Arts passen.

„Die Bewegungen für jeden Waffentyp basieren auf via Motion-Capturing erfassten Formen, die von echten Kampfkünstlern durchgeführt wurden, die sich auf diese Waffen spezialisiert haben. Dann haben wir hier und da an den Dingen gefeilt, damit sie sich in einem Actionspiel gut anfühlen“, wurde hierzu ausgeführt.

Kampagne kann mit einer einzigen Waffe durchgespielt werden

Wie der für „Wo Long: Fallen Dynasty“ verantwortliche Produzent Fumihiko Yasuda ergänzte, gibt es Waffen wie die Schwerter, die leichter zu meistern sind als andere Waffen. Habt ihr unter den Waffentypen euren Favoriten gefunden, könnt ihr mit diesem die komplette Kampagne bestreiten. „Wenn Sie die Combos eines Waffentyps beherrschen und sich an die Kampfkünste Ihrer Waffe gewöhnen, sollten Sie in der Lage sein, das Spiel zu meistern, ohne die Waffen zu wechseln“, so Yasuda.

Da die Bosse über abwechslungsreiche Angriffsmuster verfügen und unterschiedliche Strategien voraussetzen, legte Yasuda den Spielern und Spielerinnen jedoch den Rat ans Herz, so viele Waffen wie möglich zu meistern. Im Laufe eures Abenteuers trefft ihr im neuesten Werk von Team Ninja immer wieder auf Schmiede, die euch in die Lage versetzen, eure Waffen und Rüstungen zu stärken.

„Indem Sie die gesammelten Waffen untersuchen und ihre Statuseffekte an Ihre Lieblingswaffe anhängen, können Sie Waffen bauen, die auf alle möglichen Dinge spezialisiert sind. Vom Verursachen des möglichst großen Schadens bis hin zu heilungsorientierten Waffen“, heißt es zu den Schmieden weiter. Von den 17 Waffengattungen sind drei Typen Fernkampfwaffen. Der Rest wurde für den Nahkampf konzipiert.

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty:

Besonders seltene und mächtige Waffen könnt ihr euch zudem verdienen, indem ihr bestimmte Bosse besiegt. „Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Wo Long: Fallen Dynasty.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren