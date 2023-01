Deathverse – Let It Die: Entwickler stellen Service des Free-to-Play-Titels temporär ein

Deathverse - Let It Die:

Die Entwickler hinter dem Free-to-Play-Titel "Deathverse: Let It Die" mussten eine schwierige Entscheidung treffen. Aufgrund tiefgreifender technischer Probleme legt man den Dienst vorerst auf Eis und entwickelt das Spiel nochmal neu.

Im vergangenen September hatten GungHo Online Entertainment und Supertrick Games das Multiplayer-Survival-Actionspiel „Deathverse: Let It Die“ als Free-to-Play-Titel für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 veröffentlicht. Kurz darauf folgte auch eine Umsetzung für den PC.

Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man den Service ab dem 18. Juli 2023 temporär einstellen wird, da man das Spiel noch einmal neu entwickelt, um die anhaltenden Matchmaking- sowie Lag-Probleme zu beheben. Aus diesem Grund wird man bereits ab dem 7. Februar 2023 die In-Game-Währung „Death Metal“ nicht mehr kaufen können. Bereits gekauftes Death Metal kann man noch bis zur Einstellung des Dienstes nutzen.

Im Weiteren wurde mitgeteilt, dass die Inhalte der zweiten Season weiterhin wie geplant veröffentlicht werden, während die dritte Season nur noch zum Teil erscheinen wird.

Die Entwickler lieben das Spiel zu sehr, um es gänzlich einzustellen

Folgenden Brief haben die Entwickler auf der offiziellen Seite an die Community gerichtet:

„An all unsere Spieler,

vielen Dank für eure konstante Unterstützung von Deathverse: Let It Die.

Wir sind jedem unglaublich dankbar, der das Spiel und dessen Community genießt und bereichert.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir seit der Veröffentlichung unseres Spiels einige Herausforderungen erlebt haben; besonders in Hinsicht auf das In-Game-Matchmaking und Lags. Wir entschuldigen uns aus tiefstem Herzen für diese Probleme, die unseren Spielern Unannehmlichkeiten bereitet haben könnten.

Auch wenn wir mehrere Lösungen ausprobiert haben, die auch zu einem gewissen Maß Erfolg lieferten, waren wir nicht in der Lage die zugrundeliegenden Probleme zu beheben. Als Resultat haben die Entwicklungs- und operativen Teams die Entscheidung getroffen, die Dienste des Spiels temporär niederzulegen, während wir Deathverse: Let It Die neu entwickeln.

Dies war eine schwierige Entscheidung für uns. Jedoch glauben wir, dass eine Wiederveröffentlichung des Spiels mit signifikanten Verbesserungen erlaubt, dass es von einem breiteren Publikum sowie unseren aktuellen Spielern genossen werden kann.

Bedenkt man, wie viel Zeit in die Entwicklung eines Spiels gesteckt wird und dass es nur eine endliche Anzahl an Spielen gibt, die jemand in seinem Leben machen kann, ist es an diesem Punkt unmöglich zu sagen, ob es die richtige Wahl ist. Aber wir lieben dieses Spiel und sind stolz darauf, es gemeinsam als Team entwickelt zu haben. Deshalb glauben wir, dass es zu dieser Zeit die bestmögliche Entscheidung ist.

Wir werden unser Bestes geben, um uns auf die Wiederveröffentlichung vorzubereiten, damit unsere aktuelle Community in Zukunft das Spiel an der Seite vieler neuer Spieler genießen kann.

Wir wissen euer Verständnis und eure Unterstützung sehr zu schätzen.“

Dementsprechend kann man den Entwicklern nur viel Erfolg wünschen und hoffen, dass es wirklich die richtige Entscheidung war. Sobald neue Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

