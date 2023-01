Dying Light 2: Entschädigung für zu hoch angesetztes Community-Ziel

Techland war beim letzten Community-Event zu optimistisch. Es wurde weit verfehlt, was das Unternehmen mit einer Entschuldigung und einer kostenlosen Waffe quittiert.

Techland hat sich beim Weihnachts-Event „Winter Tales“ von „Dying Light 2“ etwas verkalkuliert. Das Event lief von der zweiten Dezemberhälfte bis zum 5. Januar 2023. Spieler sollten während der Herausforderung ein Community-Ziel erreichen, um eine kostenlose, weihnachtlich gestaltete Waffe zu erhalten.

Das auferlegte Ziel wurde bei weitem nicht erreicht. Die Teilnehmer sollten sechs Millionen Geschenke sammeln, die im Rahmen des Events in Empfang genommen werden konnten. Jedoch kamen die Spieler auf weniger als drei Millionen Geschenke. Techland entschuldigte sich für die Fehlkalkulation und beschloss außerdem, als Entschädigung die als Belohnung angedachte Waffe „Bauble Mace“ kostenlos an alle Spieler zu verschenken.

Waffe wird bis Mitte Februar vergeben

Das Entwicklerteam bestätigte dies auf Twitter und entschuldigte sich. „Wir werden in Zukunft mehr auf die Zahlen für die Events achten und auf die diesbezüglichen Anfragen der Community hören“, so das Unternehmen auf Twitter. Das Team kündigte an, dass alle Spieler die genannte Waffe bis zum 12. Februar 2023 einfordern können.

Auch im laufenden Jahr sollen die Spieler von „Dying Light 2“ bei Laune gehalten werden. 2023 werde ein aufregendes Jahr, wie Techlands Tymon Smektała zum Jahreswechsel versprach. Das erste Jubiläum des Spiels, das am 4. Februar 2023 stattfindet, könne Techland kaum erwarten, was darauf hindeutet, dass für diesen Zeitraum etwas geplant ist. Zuvor können interessierte Spieler einen Blick auf unseren Testbericht zu „Dying Light 2“ werfen.

„Dying Light 2“ ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Der erste kostenpflichtige DLC namens „Bloody Ties“ erschien am 10. November und fügte eine neue Geschichte, Kämpfe im Arena-Stil und mehr hinzu. Eine Cloud-Version des Basisspiels sollte letztes Jahr für die Nintendo Switch erscheinen, was allerdings nicht geschah.

