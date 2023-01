Naughty Dog: Nächstes Projekt soll nicht zu früh angekündigt werden

Aktuell wissen wir von zwei Spielen, die bei Naughty Dog in Entwicklung sind. Eines davon ist der „The Last of Us“-Multiplayer, das andere ein unbekannter PS5-Titel. Warum Neil Druckmann und sein Team das letztgenannte Projekt noch nicht enthüllt haben, erklärte er jetzt gegenüber Comicbook.

Im Interview erklärte er, dass sein nächstes Projekt nicht mehr so weit vor der Veröffentlichung angekündigt werden soll. Genau das war nämlich bei „The Last of Us Part II“ und „Uncharted 4: A Thief’s End“ der Fall. Ellies Rache-Abenteuer wurde Dezember 2016 auf der PSX vorgestellt und kam im Juni 2020 heraus. Macht also dreieinhalb Jahre bis zum Release. Nathan Drakes letzte Schatzsuche kündigte Sony im November 2013 an, ehe es im Mai 2016 erschienen ist – zweieinhalb Jahre später.

Der Grund für die frühen Ankündigungen

Wenn das unbekannte Projekt der Öffentlichkeit präsentiert wird, sollte es bis zum Release also nicht mehr allzu lange dauern. Doch warum kam es bei vorherigen Titeln zu einer relativ frühen Ankündigung? Laut Druckmann sei das auf Probleme hinsichtlich der Work-Life-Balance zurückzuführen.

Er führt fort: „Indem wir die Ankündigung ein wenig hinausgezögert haben, konnten wir mehr mit dem Zeitplan spielen und sind uns jetzt bewusster, wie wir die Produktion angehen. Es gibt also unser Multiplayer-Projekt und es gibt ein weiteres Projekt, über das ich nichts sagen werde, das darüber hinausgeht und auf das wir uns ebenfalls sehr freuen.“

Über dieses Projekt ist bislang kaum etwas bekannt. Es soll sich jedenfalls seit Mai 2020 in der Entwicklung befinden und mehr wie eine TV-Show aufgebaut sein.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog:

Ob es sich hierbei um das angedeutete „The Last of Us Part III“ handelt oder eine völlig neue IP, ist gegenwärtig unbekannt. Das Remake von „The Last of Us“ enthielt jedenfalls einen interessanten Hinweis auf ein Fantasy-Spiel. Weniger wahrscheinlich hingegen scheint ein neuer „Uncharted“-Ableger zu sein, da einem Gerücht zufolge ein Reboot bei einem anderen Entwicklerstudio entsteht.

Weitere Meldungen zu Naughty Dog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren