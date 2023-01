Forspoken: Cinematic-Trailer zum bevorstehenden PS5-Launch

Kurz vor dem Launch von "Forspoken" für PS5 und PC traf ein neuer Trailer ein, der filmreif in das kommende Abenteuer einführt. Erscheinen wird der Titel in zwei Wochen. Vorbestellungen sind für "Forspoken" weiterhin verfügbar.

Square Enix und Luminous Productions haben weiteres Videomaterial zum kommenden Action-Rollenspiel „Forspoken“ veröffentlicht. Mit dem Cinematic-Trailer, den sich interessierte Spieler unterhalb dieser Zeilen anschauen können, gewähren die Macher einen Einblick in die Welt und verraten etwas über die Geschichte.

In „Forspoken“ begleiten die Spieler Frey Holland, die auf mysteriöse Weise aus dem realen New York in das trügerische Land Athia gelangt. „Auf der Suche nach einem Weg nach Hause muss Frey sich selbst treu bleiben, um im Kampf gegen gefährliche Bestien und die verräterischen Tantas zu bestehen“, so Square Enix.

Forspoken kann vorbestellt werden

Vorbestellungen für „Forspoken“ werden weiterhin angenommen. Bei Amazon beispielsweise kann eine exklusive Steelbook Edition* geordert werden, die mit 79,99 Euro zu Buche schlägt. Der gleiche Preis wird im PlayStation Store für die Standard Edition fällig, während für die Digital Deluxe Edition 104,99 Euro verlangt werden.

Spieler, die zunächst selbst einen Blick auf „Forspoken“ werfen möchten, bevor sie den Geldbeutel öffnen, können aus dem PlayStation Store eine Demo herunterladen, die den Wassergarten von Avoalet erkunden lässt.

Related Posts

„Forspoken“ wurde für die PS5 entwickelt und schöpft laut Hersteller „die volle Leistung der Konsole aus“. Zugleich soll der Titel die Philosophie von Luminous Productions neuster Technologie mit Kreativität verbinden, um „ein neues Spielerlebnis zu erschaffen“.

Weitere Meldungen zu Forspoken:

„Forspoken“ erscheint am 24. Januar 2023 für PS5 und PC (über STEAM, Microsoft Store und Epic Games Store). Nachfolgend steht der heutige Cinematic-Trailer zur Ansicht bereit:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren