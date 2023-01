PS5: Erste Details zu einer neuen Science-Fiction-Marke von Sony durchgesickert?

Pünktlich zum Start in das neue Jahr geht es weiter mit den Gerüchten um mögliche Projekte, die sich für die PlayStation 5 im Entwicklung befinden könnten. Wie berichtet wird, arbeiten die Entwickler von XDEV mit einem externen Studio an einer neuen Science-Fiction-Marke für die aktuelle Sony-Konsole.

Wird an einer neuen Science-Fiction-Marke für die PlayStation 5 gearbeitet?

Das neue Jahr ist erst ein paar Tage alt, da erreichen uns bereits die ersten Gerüchte zu neuen Titeln für die PlayStation 5, die sich aktuell in Entwicklung befinden und noch auf ihre Ankündigung warten.

So fanden am Wochenende erste geleakte Szenen eines neuen Projekts den Weg ins Internet, die Sony Interactive Entertainment aber schon wieder offline nehmen ließ. Entsprechend die Angaben, die im Rahmen des Leaks gemacht wurden, den Tatsachen, dann versteckt sich hinter dem geleakten Projekt eine neue Science-Fiction-Marke von Sony Interactive Entertainment, die mit der Unterstützung des PlayStation-Support-Studios XDEV für die PS5 entsteht.

Laut dem Leak basierten die präsentierten Szenen auf einem recht frühen Build, was unter Umständen dafür sprechen könnte, dass das Projekt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

Weitere Leaks in diesem Jahr?

Weiter heißt es, dass für die Hauptentwicklung entweder ein First-Party-Studio von Sony Interactive Entertainment oder ein Second-Party-Partner des japanischen Unternehmens verantwortlich ist. Näher ins Detail wollte oder konnte die Quelle, die für den Leak verantwortlich war, diesbezüglich allerdings nicht gehen. Allerdings wurde angedeutet, dass wir im Laufe des Jahres mit weiteren Leaks rechnen können.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment zu dem Leak steht noch aus. Daher bleibt auch abzuwarten, wann mit der offiziellen Enthüllung der Science-Fiction-Marke zu rechnen ist. Spekuliert wird, dass sich der Leak beim First-Party-Studio, das für die Entwicklung des Projekts verantwortlich sein soll, auf die „Destiny“-Macher von Bungie beziehen könnte.

Ganz unrealistisch muten diese Vermutungen nicht an, da Bungie erst in der vergangenen Woche bestätigte, dass das Studio mit der Unterstützung von Sony Interactive Entertainment an mehreren unangekündigten Projekten arbeitet. Befindet sich darunter auch die hier thematisierte neue Science-Fiction-Marke?

Warten wir es ab.

Quelle: Icon Era

