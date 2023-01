PS5: Offenbar neues Bundle mit zwei DualSense-Controllern geplant

Wie sich den Angaben diverser Händler entnehmen lässt, plant Sony Interactive Entertainment offenbar ein neues PlayStation 5-Bundle. Neben der Konsole befinden sich demnach zwei DualSense-Controller an Bord.

Steht ein neues PlayStation 5-Bundle in den Startlöchern?

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Rahmen der CES 2023 in der vergangenen Woche wies Jim Ryan, der Präsident von Sony Interactive Entertainment, darauf hin, dass die Lieferengpässe der PlayStation 5 mit sofortiger Wirkung der Vergangenheit angehören.

Passend zu dieser Aussagen könnte das japanische Unternehmen die Veröffentlichung eines neuen PlayStation 5-Bundles vorbereiten. Darauf deuten zumindest entsprechende Produkteinträge hin, die zwischenzeitlich bei Händlern wie EB Games auftauchten, in der Zwischenzeit jedoch wieder entfernt wurden. Laut den besagten Einträgen wird das neue Bundle aus einer PlayStation 5-Konsole auf der einen und zwei Exemplaren des DualSense-Controllers auf der anderen Seite bestehen.

Des Weiteren können wir davon ausgehen, dass das neue Bundle sowohl mit der Digital-Edition der PlayStation 5 als auch der klassischen Version mit einem Laufwerk veröffentlicht wird.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Dies geht aus dem Produkteintrag von EB Games hervor, in dem die beiden Modellversionen CFI-1216A und CFI-1216B gelistet werden. Somit gilt als sicher, dass die Bundles mit dem aktuellsten Modell der PlayStation 5 versehen wurden, bei dem diverse Anpassungen an der Hardware unter anderem zu einem geringeren Gewicht und einem reduzierten Stromverbrauch führten.

Von den europäischen Händlern werden die beiden Bundles zu Preisen zwischen 619 und 699 Euro gelistet. Je nach Land und je nachdem, ob man sich für die normale Version oder die Digital-Edition ohne das optische Laufwerk entscheidet. Da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Sony Interactive Entertainment noch auf sich warten lässt.

Weitere Meldungen zum Thema:

In der Vergangenheit entpuppte sich allerdings vor allem EB Games immer wieder als eine verlässliche Quelle für bestehende Ankündigungen, da die Handelskette des Öfteren Produkteinträge zu früh freischaltet. Gut möglich also, dass die offizielle Ankündigung des neuen Bundles bereits in Kürze erfolgt.

Quelle: Twisted Voxel

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren