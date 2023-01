The Last of Us: TV-Serie sollte keine Zombie-Show werden

The Last of Us:

"The Last of Us" erscheint in wenigen Tagen als TV-Serie. Erzählt wird eine Geschichte, die sich in einigen Punkten von der Vorlage absetzt. Das gilt beispielsweise für die Sporen.

Während „The Last of Us 3“ noch das eine oder andere Jahr auf sich warten lässt, können sich Fans in Kürze mit einer TV-Serie beschäftigen, die auf dem ersten Teil von Naughty-Dogs-Erfolgsfranchise basiert.

Doch auch wenn sich die erste Staffel weitgehend an der Spielvorlage orientiert, nahmen die Macher einige Änderungen vor. In einem Interview erklärte Naughty Dogs Neil Druckmann, wie er mithilfe des Co-Creators Craig Mazin neue Ideen und Regeln entwickeln konnte, um die Widersacher zu einer größeren und interessanteren Gefahr zu machen.

Ranken werden zur neuen Gefahr

Demnach gebe es „bestimmte Ergänzungen“, die an der Serie vorgenommen wurden und die Druckmann sehr gefallen haben: „Wir wollten vermeiden, eine Zombie-Show zu machen. Wir haben die Clicker, was dazu beiträgt, uns zu trennen, indem wir sie auf eine Art und Weise erden. Aber sie sind auch so interessante, seltsame Wesen, die sich mit Hilfe von Echoortung orientieren können.“

Bei den neueren Infizierten habe man viel darüber nachgedacht, wie dieser Überträger aussehen könnte, da „bestimmte Dinge aus dem Spiel übernommen“ wurden.

„Im Spiel waren Sporen in der Luft und die Leute mussten Gasmasken tragen“, so Druckman weiter. „Wir haben schon früh beschlossen, dass wir das in der Serie nicht machen wollten. Letztendlich führten uns diese Gespräche zu diesen Ranken. Und dann haben wir darüber nachgedacht, dass es einen Übergang von einem Infizierten zum anderen gibt.“

Wie bei einem Pilz sollte ein Netzwerk erschaffen werden, das miteinander verbunden ist. „Es wurde sehr beängstigend zu denken, dass sie alle gemeinsam gegen uns arbeiten, was ein Konzept war, das mir wirklich gefiel und das in der Serie entwickelt wurde“, so der Naughty Dog-Veteran weiter.

In der TV-Serie zu „The Last of Us“ wird aber nicht nur die Apokalypse thematisiert. „Wir können viele Momente vor dem auslösenden Ereignis erkunden… Wir können sehen, wie sie für eine Weile eine Familie sind“, so Gabriel Luna, der Tommy verkörpert, in einem weiteren Interview.

Die „The Last of Us“-TV-Serie startet am 15. Januar 2023 auf HBO Max und einen Tag später hierzulande auf Sky. Vor einigen Wochen wurde der zweite Trailer zu „The Last of Us“ zur Ansicht bereitgestellt.

