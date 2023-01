Maverick Games: Mehrere Entwickler von Playground Games haben ein Studio eröffnet

Ein paar Entwickler von Playground Games haben gemeinsam ein eigenes Studio gegründet. An ihrem ersten Projekt wird bereits gearbeitet.

Vorletztes Jahr arbeiteten die Gründer noch an "Forza Horizon 5".

Genau sechs Mitarbeiter des „Forza“-Entwicklers Playground Games haben sich dazu entschlossen, ihr eigenes Studio zu eröffnen. Dazu gehören:

Creative Director Mike Brown

Lead Producer Tom Butcher

Technical Director Matt Craven

Technical Art Director Gareth Harwood

Art Director Ben Penrose

Audio Director Fraser Stachan

Ebenfalls dabei ist Harinder Sangha, die früher als Co-Studio-Head bei Sumo Digital tätig war und auch hier als Chefin agiert. Zuletzt haben wir noch Elly Marshall, frühere Direktorin des Experience Designs bei EA. Sie übernimmt den Posten des UX/UI Directors.

Nach aktuellem Stand stehen zehn Entwickler unter Vertrag. In den kommenden Jahren soll die Mitarbeiterzahl dann auf 140 ansteigen. Um das zu erreichen, werden Entwickler unter anderem aus der Ferne arbeiten dürfen. Trotzdem wird das Studio einen festen Standort in Leamington haben.

Für die Studio-Gründung haben die Entwickler eine „bedeutende Startfinanzierung“ erhalten. Zudem wirbt Maverick Games mit einer zukunftsorientierten Arbeitskultur, die talentierte Entwickler dazu ermutigt, etwas zu kreieren.

Open-World-Spiel in Arbeit

Das frisch gegründete Entwicklerstudio soll ein Premium-Open-World-Spiel hervorbringen, das sowohl für Konsolen als auch den PC erscheint. Daran wird aktuell schon gearbeitet.

Dazu heißt es in einer Erklärung von Mike Brown: „Für die Spieler arbeiten wir bereits an einem aufregenden, qualitativ hochwertigen Titel. Und für die Entwickler bauen wir ein Zuhause, in dem jeder ermutigt wird, Risiken einzugehen, neugierig zu sein, kreativ zu sein, innovativ zu sein, sich selbst zu sein und vor allem ein Maverick zu sein.“

Der Creative Director bezeichnet sich selbst mehr als „Open-World-Typ“ und nicht als „Fahrertyp“. Es muss sich also nicht zwingend um ein (klassisches) Rennspiel handeln. Auf jeden Fall hat der Titel den Anspruch, „alle Preise zu gewinnen.“

Playground Games muss seine Arbeiten an den aktuell laufenden Projekten somit ohne die namhaften Entwickler fortsetzen. Geplant ist neben einer Download-Erweiterung für „Forza Horizon 5“ das Rollenspiel „Fable“.

Quelle: GamesIndustry

