The Last of Us: TV-Serie erhält erste Wertungen

"The Last of Us" startet in wenigen Tagen als TV-Serie. Ob die erste Staffel den hohen Erwartungen gerecht wird, verraten die ersten Kritiken.

Kurz vor dem Start der TV-Serie „The Last of Us“ gingen die ersten Kritiken an den Start, die weitgehend positiv ausfielen. Auf Metacritic kommt die erste Staffel basierend auf sechs Wertungen auf einen temporären Score von 84, der sich mit der Veröffentlichung weiterer Reviews in die eine oder andere Richtung verschieben könnte.

Das sagt die Presse zu The Last of Us

Collider schreibt zur ersten Staffel: „Druckmann und Mazin haben diese unvergessliche Geschichte noch reichhaltiger und eindrucksvoller gemacht, indem sie uns mit diesen Charakteren und dieser Welt auf eine Art und Weise leben lassen, wie wir es im Spiel nicht konnten. The Last of Us ist ein monumentaler Erfolg. Und in diesem Universum der unglaublichen Dunkelheit zeigen uns Mazin und Druckmann das Licht, das diese Geschichte so stark macht. “

Ebenfalls positiv gestimmt istund betont im Fazit: „Die mit Abstand beste Videospielverfilmung aller Zeiten, die die dystopische Geschichte des Spiels vertieft und gleichzeitig seinem emotionalen Kern treu bleibt. Wie das Spiel ist auch der Film ein Meisterwerk.“

Nur wenig skeptischer ist The Telegraph: „Mit neun Episoden fühlt sich die Serie etwas lang an, auch wenn sie im Vergleich zur Vorlage etwas kürzer ist. Aber in seinem Ausmaß, der Darstellung des Grauens und der glaubwürdigen Vision von Freundschaft in der Katastrophe ist The Last of Us ein seltenes Stück Fernsehen: eine Adaption, die Lust macht, das Spiel zu spielen.“

Kritik gab es von Entertainment: „Der Umfang ist riesig, im Guten (weite Ausblicke, ausgedehnte Stadtlandschaften) und im Schlechten (einer der beiden Prologe der Premiere ist sinnlos). Es gibt hochkarätige Gastauftritte. Die Action ist gut und funktional. In einer Episode wird der Kanon des Spiels komplett umgestellt, aber einige Szenen werden originalgetreu nachgestellt. Das mag für Neulinge oder Fans, die kaum angepasste Adaptionen bevorzugen, am besten funktionieren.“

Die bisherigen Wertungen zur TV-Serie:

Collider – 100

Empire – 100

Radio Times – 100

The Telegraph – 80

Consequence – 75

Entertainment – 67

Die „The Last of Us“-TV-Serie geht am 15. Januar 2023 auf HBO Max und einen Tag später hierzulande auf Sky und WOW an den Start.

