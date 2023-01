UK-Charts im Dezember: Diese Spiele und Konsolen waren am erfolgreichsten

Aus Großbritannien trafen die Dezember-Charts ein. "FIFA 23" eroberte den Spitzenplatz. Doch auch für die PS5 und "God of War Ragnarök" lief es ordentlich.

Nachdem wir in dieser Woche einen Blick auf die UK-Charts der Vorwoche werfen konnten, folgte eine Auswertung des gesamten Dezembers. Wie Gamesindutry berichtet, wurden im letzten Monat des vergangenen Jahres in Großbritannien 6,4 Millionen Videospiele verkauft, was einem Rückgang von fast acht Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Von den verkauften Spielen wurden 2,85 Millionen Exemplare heruntergeladen, also als digitale Version bezogen. 3,5 Millionen Spiele gingen physisch über den Ladentisch.

Modern Warfare 2 auf PlayStation und Xbox fast gleichstark

Das erfolgreichste Spiel im Dezember 2022 war „FIFA 23“, das „Call of Duty: Modern Warfare 2“ auf den zweiten Platz schickte. Beim Shooter ist es erwähnenswert, dass er auf den PlayStation-Konsolen eine vergleichsweise schlechte Performance zeigte. Trotz der deutlich größeren Installationsbasis des PlayStation-Gespanns PS5 und PS4 entfielen „nur“ 54 Prozent der Verkäufe auf PlayStation-Konsolen und 46 Prozent der Verkäufe auf Xbox-Konsolen.

Da der Shooter kurz vor dem großen PlayStation-Exklusivtitel „God of War Ragnarök“ veröffentlicht wurde, wird vermutet, dass viele Spieler eher zum neusten Kratos-Abenteuer griffen, das in den Dezember-Charts direkt auf Platz 3 folgt.

Noch zum Launch von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gab es zumindest bei den Retail-Charts eine andere Situation: Damals entfielen 53 Prozent der Box-Verkäufe auf die PS5- und 18 Prozent auf die PS4-Version, was einen Gesamtanteil von 71 Prozent ergab. 29 Prozent der Retail-Verkäufe wurden den Xbox-Konsolen Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X zugeordnet.

Zurück zu den Dezember-Charts: Im vergangenen Monat gab es mehrere Neuveröffentlichungen, die es allerdings nicht in die Top 10 schafften. Auf Platz 14 verweilt EAs „Need for Speed: Unbound“. Die Launch-Verkäufe sanken gegenüber „Need for Speed Heat“ aus dem Jahr 2019 um 44 Prozent. „The Callisto Protocol“ startete auf Platz 16. Beim letzten Spiel ist zu beachten, dass die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigt wurden.

Die erfolgreichsten Spiele im Dezember:

FIFA 23 (EA) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarök (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Pokémon Violet (Nintendo)* LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Pokémon Violet (Nintendo)* Sonic Frontiers (Sega)

*) ohne Digitalabsatz

PS5-Verkäufe steigen

Den GfK-Hardwarezahlen (laut Gamesindustry Paneldaten, nicht hochgewichtet) zufolge wurden im Dezember 2022 in Großbritannien mehr als 460.000 Spielekonsolen verkauft, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber November 2022 entspricht. Gleichzeitig ist es ein Rückgang von 17 Prozent gegenüber Dezember 2021.

Weitere Meldungen zur PS5:

Die Verkäufe der PS5-Konsole stiegen im Dezember im Vergleich zum Vorjahr geringfügig an, während die Verkäufe der Xbox Series S und X sowie der Nintendo Switch zurückgingen. In der Weihnachtszeit wurde die Switch knapp die Nummer 1 unter den Konsolen, vor der PS5 auf dem zweiten Platz. Der DualSense-Controller führte im Dezember die Zubehörcharts an.

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren