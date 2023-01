Ys IX Monstrum Nox: Die PS5-Version des RPGs hat einen Termin – Trailer stellt Charaktere vor

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres gab der Publisher NIS America bekannt, dass das Japano-Rollenspiel „Ys IX: Monstrum Nox“ in einer technisch aufpolierten Fassung den Weg auf die PlayStation 5 finden wird.

Lediglich einen konkreten Termin blieb uns das Unternehmen bisher schuldig. Diesen lieferte NIS America heute nach und gab bekannt, dass die PlayStation 5-Version von „Ys IX: Monstrum Nox“ in Nordamerika ab dem 9. Mai 2023 erhältlich sein wird. Europa ist drei Tage später und somit am 12. Mai 2023 an der Reihe. Die PS5-Fassung bietet zum einen diverse technische Verbesserungen wie eine optimierte Grafik oder eine stabilere Framerate.

Zudem befinden sich alle bisher veröffentlichten kosmetischen DLCs an Bord.

Neuer Trailer stellt die Charakter vor

Passend zur Enthüllung des Releasetermins für die PlayStation 5 veröffentlichte NIS America einen frischen Trailer, in dem euch die verschiedenen Charaktere des Rollenspiel-Abenteuers kurz vorgestellt werden. Erzählt wird die Geschichte des Protagonisten Adol und seines Begleiter Dogi, die es eines Tages in die vom Romun-Empire besetzte Stadt Balduq verschlägt.

Ehe die beiden wissen, wie ihnen geschieht, finden sie sich in Gefangenschaft wieder und lernen dort Aprilis kennen, die den unfreiwilligen Helden von „Ys IX: Monstrum Nox“ in ein Monster mit übernatürlichen Fähigkeiten verwandelt. „Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der neue Charakter-Trailer zu „Ys IX: Monstrum Nox“.

