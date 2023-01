Call of Duty Warzone 2.0: Neues Update behebt Perk-Bugs

Der im November des vergangenen Jahres erschienene Nachfolger des beliebten „Call of Duty: Warzone“, der schlicht die Endung 2.0 angehängt bekam, hatte bekanntermaßen keinen sehr glorreichen Launch. Bugs, Abstürze und technische Probleme machten den Titel nicht gerade zu dem, was sich die Fans erhofft hatten. Da hilft auch der Free-2-Play-Aspekt nicht viel.

Immerhin haben sich die Entwickler von Infinity Ward und Raven Software bemüht, Verbesserungen zu liefern, um „Call of Duty“-Fans doch noch eine gute Spielerfahrung zu bieten. Im Dezember erschienen bereits mehrere Updates, die eine bessere Performance und einige Quality-Of-Life-Features ins Spiel brachten.

Das hat aber anscheinend nicht gereicht, um alle Spielfehler des Ego-Shooters zu beheben. Denn nun hat der offizielle Twitter-Kanal von Raven Software auf ein weiteres Update aufmerksam gemacht, das einen ziemlichen nervigen Bug fixen soll.

Genauer gesagt geht es um einige Perks, die in der aktuellen Version nicht so funktionierten, wie sie sollten. Vor allem der Perk „Hohe Alarmbereitschaft“, der dem Spieler durch ein Pulsieren des Bildschirms nahe Gegner signalisieren sollte, hat bei vielen für Frustration gesorgt, da das erhoffte Signal oft ausblieb.

Ob und welche Perks noch von Bugs betroffen waren, lässt Raven Software nicht verlauten. Die im Tweet verlinkte Trello-Seite bezieht sich nämlich nur auf „Hohe Alarmbereitschaft“. Der Wortlaut des Tweets lässt aber auf jeden Fall darauf schließen, dass das nicht der einzige fehlerhafte Perk gewesen ist.

„Wir haben einen Fix veröffentlicht, der ein Problem behebt, welches dafür gesorgt hat, dass Ultimate Perks, darunter „Hohe Alarmbereitschaft“, nicht wie vorgesehen funktionierten“ heißt es von den Entwicklern. Genauere Details zu weiteren Bugs wurden aber nicht erwähnt.

