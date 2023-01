Project Q: Playtests zu Ubisofts Multiplayer-Projekt stehen offenbar kurz bevor

Im vergangenen Frühjahr kündigte Ubisoft die Entwicklung des Multiplayer-Titels "Project Q" offiziell an. Aktuellen Berichten zufolge soll das Projekt in Kürze im Rahmen von externen Playtests getestet werden.

Nur kurz, nachdem im vergangenen Frühjahr erste Gerüchte zu „Project Q“ aufkamen, kündigte Ubisoft den Titel im April 2022 offiziell für die Konsolen und den PC an.

Nachdem es um „Project Q“ in den vergangenen Monaten recht still wurde, scheinen die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Bordeaux aktuell externe Playtests vorzubereiten. Dies berichtet der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson, der unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, dass in den kommenden Monaten insgesamt drei externe Playtests geplant sind.

Der erste soll bereits Ende dieses Monats stattfinden. Weitere externe Playtests sind laut dem Insider für den April und den Juni dieses Jahres angesetzt.

Offizielle Enthüllung weiter ohne Termin

In wie weit die bevorstehenden Playtests darauf hindeuten könnten, dass bald weitere Details oder gar erste Spielszenen zu „Project Q“ folgen, bleibt abzuwarten. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Multiplayer-Titels zu rechnen ist, lässt Ubisoft nämlich weiter offen. Somit wissen wir bisher nur, dass es sich bei „Project Q“ um ein Mehrspieler-Projekt handelt, das mit abwechslungsreichen PvP-Modi versehen wird.

Unbestätigten Berichten zufolge wird unter anderem der „Showdown“ genannte Modus geboten, in dem vier Teams mit jeweils zwei Spielern beziehungsweise Spielerinnen gegeneinander antreten. Der zweite Modus namens „Battle Zone“ ist der Battle-Arena-Modus des Spiels, in dem ihr offenbar vor der Aufgabe steht, so schnell wie möglich 100 Punkte zu erreichen.

Ein Releasetermin und die versorgten Plattformen wurden bisher zwar nicht offiziell angekündigt, laut den Auswahlmöglichkeiten auf der offiziellen Website werden aber offenbar der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S versorgt.

By the way, this is not a Battle Royale. The game will feature a variety of PvP modes with one single goal in mind: FUN! — Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022

Quelle: Insider Gaming

